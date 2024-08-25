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Spor

Alex de Souza'dan duygulandıran paylaşım: Hayatımdaki çok önemli bir insanı kaybettim

11:34 - 25/08/2024 Pazar
Güncelleme: 11:47 - 25/08/2024 Pazar
Yeni Şafak
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Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, 70 yaşında hayatını kaybeden Christoph Daum için duygusal bir mesaj yayımladı.

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Uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Alman teknik direktör Christoph Daum, 70 yaşında hayatını kaybetti. 

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Teknik adamlık kariyerinde Fenerbahçe ile 2, Beşiktaş ile de 1 şampiyonluk yaşayan Daum için bu iki kulüp de başsağlığı mesajı yayımladı.

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Antalyaspor'da teknik direktörlük yapan Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza da sosyal medya hesabından Daum için bir mesaj paylaştı.

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Alex paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

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"Beni Türkiye’ye getiren en önemli isimdi. Fenerbahçe’deki sportif başarımdan dolayı bu beyefendiye çok şey borçluyum. Benim için yaptıklarınız için çok teşekkür ederim."

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"Hayatımdaki çok önemli bir insanı kaybettiğim, üzücü bir gün benim için."

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"Ailesine, arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Bu zor zamanları atlatacak sabır ve güçleri olsun."

#Alex de Souza
#Christoph Daum
#Fenerbahçe
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