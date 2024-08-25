Alex de Souza'dan duygulandıran paylaşım: Hayatımdaki çok önemli bir insanı kaybettim

Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, 70 yaşında hayatını kaybeden Christoph Daum için duygusal bir mesaj yayımladı.
Uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Alman teknik direktör Christoph Daum, 70 yaşında hayatını kaybetti.
Teknik adamlık kariyerinde Fenerbahçe ile 2, Beşiktaş ile de 1 şampiyonluk yaşayan Daum için bu iki kulüp de başsağlığı mesajı yayımladı.
Antalyaspor'da teknik direktörlük yapan Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza da sosyal medya hesabından Daum için bir mesaj paylaştı.
Alex paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Beni Türkiye’ye getiren en önemli isimdi. Fenerbahçe’deki sportif başarımdan dolayı bu beyefendiye çok şey borçluyum. Benim için yaptıklarınız için çok teşekkür ederim."
"Hayatımdaki çok önemli bir insanı kaybettiğim, üzücü bir gün benim için."
"Ailesine, arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Bu zor zamanları atlatacak sabır ve güçleri olsun."