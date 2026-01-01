Alexander Sörloth'un yeni takımı belli oldu: Herkesi şaşırtan hamle

Fenerbahçe'nin transferi için görüşmeler yaptığı Alexander Sörloth konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Norveçli golcünün İtalyan ekibine yakın olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Alexander Sörloth ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Norveçli golcünün İtalya'ya transfer olacağı iddia edildi.
Tuttosport'un haberine göre Juventus, Alexander Sörloth için devreye girdi.
Atletico Madrid'e bonservis ücretini ödeyebilecek olan İtalyanların, oyuncuyu da ikna etme aşamasına geldiği iddia edildi.
Alexander Sörloth'un da Juventus'a sıcak baktığı öğrenildi.