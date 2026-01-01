Alexander Sörloth'un yeni takımı belli oldu: Herkesi şaşırtan hamle

Fenerbahçe'nin transferi için görüşmeler yaptığı Alexander Sörloth konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Norveçli golcünün İtalyan ekibine yakın olduğu öğrenildi.

1 /5 Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Alexander Sörloth ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

2 /5 Norveçli golcünün İtalya'ya transfer olacağı iddia edildi.

3 /5 Tuttosport'un haberine göre Juventus, Alexander Sörloth için devreye girdi.

4 /5 Atletico Madrid'e bonservis ücretini ödeyebilecek olan İtalyanların, oyuncuyu da ikna etme aşamasına geldiği iddia edildi.