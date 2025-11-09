Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Ali Ece'den Beşiktaş iddiası: Bunu yaparsa yayına bantsız çıkarım

Ali Ece'den Beşiktaş iddiası: Bunu yaparsa yayına bantsız çıkarım

15:219/11/2025, Pazar
G: 9/11/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Programlara saçına taktığı bandana ile çıkan Beşiktaşlı yorumcu Ali Ece, siyah-beyazlı takımla ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Beşiktaş, Süper Lig'deki kötü gidişatına Antalyaspor deplasmanında 'dur' dedi. Siyah-beyazlılar Abraham, Djalo ve Jota'nın golleriyle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

NEO Spor YouTube kanalında karşılaşmayı değerlendiren Ali Ece, ilk golü atan Tammy Abraham'la ilgili övgü dolu ifadeler kullanırken bir de iddiada bulundu.

İngiliz golcüyü çok beğendiğini belirten Ece, "Abraham'ın santrforculuğu gerçekten çok iyi. Takıma katkı yapan bir oyuncu. Abraham'ı baya seviyorum. Chelsea-Liverpool maçı İstanbul İnönü'de oynanmıştı. Canlı da izledim. Bahtı yaver gitmedi, sakatlıklar falan... Ben çok isterim Beşiktaş'ta başarılı olmasını. Bir kere ben bant takan futbolcu çok severim" diye konuştu.

Yayınlara bandana takmadan çıkmayan Ali Ece, Beşiktaş'la ilgili bir de iddiada bulundu. Beşiktaşlılığıyla bilinen ünlü yorumcu, "Siz 5 maç üst üste kazanın, Dünya Kupası'ndan sonraki sezon ilk programdan itibaren artık yayınlara bantsız çıkacağım" dedi.

#Süper Lig
#Beşiktaş
#Ali Ece
#Tammy Abraham
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Öğretmen seminerleri ne zaman ve nasıl yapılacak? Bakan Tekin duyurdu