Ali Ece'den Beşiktaş iddiası: Bunu yaparsa yayına bantsız çıkarım

Programlara saçına taktığı bandana ile çıkan Beşiktaşlı yorumcu Ali Ece, siyah-beyazlı takımla ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.
Beşiktaş, Süper Lig'deki kötü gidişatına Antalyaspor deplasmanında 'dur' dedi. Siyah-beyazlılar Abraham, Djalo ve Jota'nın golleriyle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
NEO Spor YouTube kanalında karşılaşmayı değerlendiren Ali Ece, ilk golü atan Tammy Abraham'la ilgili övgü dolu ifadeler kullanırken bir de iddiada bulundu.
İngiliz golcüyü çok beğendiğini belirten Ece, "Abraham'ın santrforculuğu gerçekten çok iyi. Takıma katkı yapan bir oyuncu. Abraham'ı baya seviyorum. Chelsea-Liverpool maçı İstanbul İnönü'de oynanmıştı. Canlı da izledim. Bahtı yaver gitmedi, sakatlıklar falan... Ben çok isterim Beşiktaş'ta başarılı olmasını. Bir kere ben bant takan futbolcu çok severim" diye konuştu.
Yayınlara bandana takmadan çıkmayan Ali Ece, Beşiktaş'la ilgili bir de iddiada bulundu. Beşiktaşlılığıyla bilinen ünlü yorumcu, "Siz 5 maç üst üste kazanın, Dünya Kupası'ndan sonraki sezon ilk programdan itibaren artık yayınlara bantsız çıkacağım" dedi.