Ali Koç Mourinho'nun tutan öngörüsünü açıkladı: 'Sezon başında teklif gelecek' demişti

Başkan Ali Koç, söz konusu sponsorluk anlaşmasında teknik direktör Jose Mourinho’nun etkisinden bahsederek, şunları dile getirdi:





"Hocamız geldiği ilk günden beri sponsorumuzla olan ilişkilerinden dolayı bize reddedemeyeceğimiz bir teklif gelecek demişti. Dediği gibi de oldu."