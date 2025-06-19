Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Ali Koç Mourinho'nun tutan öngörüsünü açıkladı: 'Sezon başında teklif gelecek' demişti

Ali Koç Mourinho'nun tutan öngörüsünü açıkladı: 'Sezon başında teklif gelecek' demişti

16:3819/06/2025, Perşembe
G: 19/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe'de düzenlenen sponsorluk anlaşması imza töreninde konuşan başkan Ali Koç, sezon başında Jose Mourinho'nun kendisi ile paylaştığı öngörüsünü açıkladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe; Adidas ile futbol, basketbol, voleybol ve tüm altyapı takımlarını kapsayan 5 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde düzenlenen basın toplantısıyla imzalar atıldı. 

Basın toplantısında konuşan kulüp başkanı Ali Koç, teknik direktör Jose Mourinho'nun sezon başında söylediği öngörüsünü de paylaştı.

Başkan Ali Koç, söz konusu sponsorluk anlaşmasında teknik direktör Jose Mourinho’nun etkisinden bahsederek, şunları dile getirdi:


"Hocamız geldiği ilk günden beri sponsorumuzla olan ilişkilerinden dolayı bize reddedemeyeceğimiz bir teklif gelecek demişti. Dediği gibi de oldu."

"Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız anlaşmadan çok daha karlı bir anlaşma olacak. Sadece ciro tarafında değil, kar tarafında da Fenerbahçe'ye katkısı olacak."

"Büyük Fenerbahçe taraftarı, formaları her zaman olduğu gibi öyle bir tüketelim ki yetişemesinler."

#Fenerbahçe
#Ali Koç
#Jose Mourinho
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TYT, AYT ve YDT'de kaç net kaç puan getirir? 2025 YKS ham puan, yerleştirme puanı ve başarı sıralaması hesaplama tablosu