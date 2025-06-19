Ali Koç Mourinho'nun tutan öngörüsünü açıkladı: 'Sezon başında teklif gelecek' demişti

Fenerbahçe'de düzenlenen sponsorluk anlaşması imza töreninde konuşan başkan Ali Koç, sezon başında Jose Mourinho'nun kendisi ile paylaştığı öngörüsünü açıkladı. İşte detaylar...
Fenerbahçe; Adidas ile futbol, basketbol, voleybol ve tüm altyapı takımlarını kapsayan 5 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı.
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde düzenlenen basın toplantısıyla imzalar atıldı.
Basın toplantısında konuşan kulüp başkanı Ali Koç, teknik direktör Jose Mourinho'nun sezon başında söylediği öngörüsünü de paylaştı.
Başkan Ali Koç, söz konusu sponsorluk anlaşmasında teknik direktör Jose Mourinho’nun etkisinden bahsederek, şunları dile getirdi:
"Hocamız geldiği ilk günden beri sponsorumuzla olan ilişkilerinden dolayı bize reddedemeyeceğimiz bir teklif gelecek demişti. Dediği gibi de oldu."
"Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız anlaşmadan çok daha karlı bir anlaşma olacak. Sadece ciro tarafında değil, kar tarafında da Fenerbahçe'ye katkısı olacak."
"Büyük Fenerbahçe taraftarı, formaları her zaman olduğu gibi öyle bir tüketelim ki yetişemesinler."