Allan Saint-Maximin ve Fenerbahçe ceza alacak mı? İşte doping yönetmeliği

Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe'de kiralık forma giyen Allan Saint-Maximin'in açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Fransız futbolcu, katıldığı bir yayında kulüp tarafından kendisine uygulanan bir tedavinin yasaklı madde içerdiğini dile getirdi. Bu açıklamalara Fenerbahçe sert bir yanıt verdi. Bu demeçlerin ardından gözler, dopingli madde kullandıysa hem oyuncu hem de Fenerbahçe'nin alabileceği cezalara çevrildi. İşte detaylar...

1 /10 Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Allan Saint-Maximin, katıldığı bir yayında yaptığı açıklamada rahatsızlandığı esnada kendisine uygulanan tedavi yönetiminin yasaklı madde içerdiğini iddia etti.



2 /10 Bunun üzerine sarı-lacivertli kulüp ise "2024-25 sezonunda formamızı giymiş olan Allan Saint-Maximin’in, bir sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamaları hayretle takip ettik. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine ve kurumsal itibarımıza yönelik çarpıtılmış beyanlara karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." açıklamasını yaptı.

3 /10 Bunun üzerine bir açıklama daha yapan Saint-Maximin, "Twitter'da işlerin çığırından çıktığını görüyorum, ne dediğimi açıklayayım. Açıklamamda kulübün etrafındaki kişilerden bahsediyorum. Hastalandığımda, neredeyse doping sayılan bir tedavi yapıldı. Sağlık ekibi hangi amaçla bunu yaptı bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

4 /10 Bu açıklamaların ardından gözler oyuncunun ve Fenerbahçe'nin karşı karşıya kalabileceği olası cezalara çevrildi.

5 /10 Eğer Fransız futbolcunun doping içeren madde aldığı tespit edilirse; WADA'nın 2021 Anti-Doping Kodu'na göre, oyuncu genellikle 2 ila 4 yıl süreyle spordan men cezası alabilir. Ceza süresi; maddenin türüne, oyuncunun ihlali kasten yapıp yapmadığına ve iş birliği yapma seviyesine göre değişir.

6 /10 Eğer oyuncu, maddenin kendisine bilmeden verildiğini kanıtlayabilir ve kusurun kendisinde olmadığını gösterebilirse (örneğin, kulüp sağlık ekibinin hatası olduğunu ispatlarsa), ceza hafifletilebilir veya tamamen kaldırılabilir. Ancak bunu güçlü kanıtlarla ispatlaması gerekir.

7 /10 Fenerbahçe sorumlu bulunursa;

- UEFA veya FIFA tarafından kulübe yüklü miktarda para cezası kesilebilir. - Kulüp, belirli turnuvalardan (örneğin, UEFA müsabakaları) men edilebilir. - TFF veya UEFA, ilgili sezonda oynanan maçlarda puan silme cezası uygulayabilir. - TFF veya UEFA, kulübün sağlık ekibi ve yönetim süreçleri hakkında soruşturma başlatabilir. İlgili personel (doktorlar, sağlık ekibi) meslekten men veya lisans iptali gibi cezalarla karşılaşabilir.







8 /10 Testlerin negatif çıktığı öne sürüldü

Öte yandan oyuncunun o dönem yapılan rutin kontrollerinde, testlerinin negatif çıktığı da gelen iddialar arasında.

9 /10 Doping cezası biten Paul Pogba futbola döndü

Maximin olayı sonrası futbolda daha önce yaşanan doping cezaları akıllara geldi. Yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle İtalya Dopingle Mücadele Organizasyonu tarafından 4 yıl men cezası verilen Fransız futbolcu Paul Pogba, karara itiraz etmiş ve Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) cezayı 1,5 yıla düşürmüştü. 2023 yılından bu yana sahalardan uzak kalan Pogba, geçtiğimiz günlerde Monaco ile sözleşme imzalayarak futbola döndü.