2026 Dünya Kupası E Grubu ilk maçında Almanya ve Curaçao karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Almanya - Curaçao maçını canlı izlemek ve TRT frekans bilgilerine bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan E Grubu maçlarıyla devam ediyor. Günün dikkat çeken karşılaşmalarından birinde dört kez Dünya Kupası şampiyonu Almanya, turnuvadaki ilk maçında Curaçao ile karşı karşıya gelecek.
Futbolseverler ise dev mücadelenin yayın saati, kanalı ve TRT frekans bilgilerini araştırıyor.
ALMANYA - CURAÇAO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Houston'daki NRG Stadyumu'nda oynanacak mücadele, 14 Haziran Pazar günü Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Julian Nagelsmann yönetimindeki Almanya, Dünya Kupası'na galibiyetle başlayarak E Grubu'nda avantaj yakalamayı hedefliyor. İlk kez Dünya Kupası heyecanı yaşayan Curaçao ise turnuvanın sürpriz takımlarından biri olmayı amaçlıyor.
TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ
Karşılaşmayı TRT 1 üzerinden izlemek isteyen futbolseverler için güncel Türksat 4A frekans bilgileri şu şekilde:
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı: 30000
FEC: ¾
ALMANYA - CURAÇAO CANLI İZLE
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