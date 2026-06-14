Turnuvanın 4 kez şampiyonu olan Almanya, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteren 200 bin nüfuslu ada ülkesi Curaçao ile bu akşam karşı karşıya geliyor. ABD'nin Teksas eyaletindeki Houston kentinde oynanacak bu tarihi randevu, pazar akşamı tüm futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Dev karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Julian Nagelsmann yönetiminde genç ve dinamik bir kadroya sahip olan Almanya'da Jamal Musiala, Florian Wirtz ve Kai Havertz gibi isimler takımın hücumdaki en önemli kozları olarak öne çıkıyor. Galatasaraylı Leroy Sane de Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alıyor. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat'ın çalıştırdığı Curaçao’da en önemli isimler arasında Leandro Bacuna ve Juninho Bacuna kardeşler bulunuyor. İşte Almanya - Curaçao maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

1 /9 2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'ndaki ilk maçta Almanya ile Curaçao karşı karşıya gelecek.



2 /9 Almanya - Curaçao maçı saat kaçta? Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde bulunan Houston kentinde oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak.



3 /9 Dünya Kupası tarihinin en başarılı takımlarından biri olan Almanya, 21. kez katıldığı turnuvada beşinci şampiyonluğunu hedefliyor. Son olarak 2014 yılında kupayı kazanan Avrupa temsilcisi, 2022'de gruplarda elenmesinin ardından yeniden zirveye çıkmak istiyor.



4 /9 Julian Nagelsmann yönetiminde genç ve dinamik bir kadroya sahip olan Almanya'da Jamal Musiala, Florian Wirtz ve Kai Havertz gibi isimler takımın hücumdaki en önemli kozları olarak öne çıkıyor. Galatasaraylı Leroy Sane de Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alıyor.



5 /9 Curaçao ise tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele etmenin heyecanını yaşıyor. Karayip temsilcisi, elemelerde gösterdiği başarılı performansla tarih yazarak finallere kalmayı başardı.



6 /9 Nüfusu 200 binin altında olan ada ülkesi, dünya futbolunun devleriyle aynı sahneyi paylaşarak turnuvanın en dikkat çeken hikâyelerinden birine imza atıyor. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat'ın çalıştırdığı takımın en önemli isimleri arasında Leandro Bacuna ve Juninho Bacuna kardeşler bulunuyor.



7 /9 Almanya ile Curaçao, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Kâğıt üzerinde maçın favorisi Almanya olarak gösterilse de Curaçao, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında sürprize imza atmanın hesaplarını yapıyor.



8 /9 E Grubu'nun açılış niteliğindeki bu mücadele, iki takımın da turnuvadaki yol haritası açısından büyük önem taşıyor.

