UEFA Uluslar Ligi 3.’lük maçında Almanya ve Fransa karşı karşıya gelecek. Karşılaşma bugün saat 16.00’da başlayacak. Yarı finalde Almanya, Portekiz'e 2-1 mağlup olmuştu. Fransa ise 9 gole sahne olan karşılaşmada son şampiyon İspanya'ya 5-4 yenilmişti. Peki, Almanya - Fransa maçının ilk 11’leri belli oldu mu, eksik var mı? İşte Almanya - Fransa maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

1 /5 UEFA Uluslar Ligi yarı finalinin kaybedenleri Almanya ile Fransa, üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.



2 /5 Stuttgart'taki MHP Arena'da oynanacak mücadele TSİ 16.00'da başlayacak.



3 /5 Ivan Kruzliak'ın yöneteceği maç TV 8'den naklen yayınlanacak.



4 /5 Yarı finalde Almanya, Portekiz'e 2-1 mağlup olmuştu. Fransa ise 9 gole sahne olan karşılaşmada son şampiyon İspanya'ya 5-4 yenilmişti.