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Almanya - Fransa Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Almanya - Fransa Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

10:598/06/2025, Pazar
G: 8/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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UEFA Uluslar Ligi 3.’lük maçında Almanya ve Fransa karşı karşıya gelecek. Karşılaşma bugün saat 16.00’da başlayacak. Yarı finalde Almanya, Portekiz'e 2-1 mağlup olmuştu. Fransa ise 9 gole sahne olan karşılaşmada son şampiyon İspanya'ya 5-4 yenilmişti. Peki, Almanya - Fransa maçının ilk 11’leri belli oldu mu, eksik var mı? İşte Almanya - Fransa maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

UEFA Uluslar Ligi yarı finalinin kaybedenleri Almanya ile Fransa, üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.


Stuttgart'taki MHP Arena'da oynanacak mücadele TSİ 16.00'da başlayacak.


Ivan Kruzliak'ın yöneteceği maç TV 8'den naklen yayınlanacak.


Yarı finalde Almanya, Portekiz'e 2-1 mağlup olmuştu. Fransa ise 9 gole sahne olan karşılaşmada son şampiyon İspanya'ya 5-4 yenilmişti.

ALMANYA - FRANSA MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

Almanya: Ter Stegen, Tah, Koch, Andrich, Kimmich, Goretzka, Gross, Gosens, Gnabry, Wirtz, Füllkrug

Fransa: Chevalier, Gusto, Pavard, Konate, Lucas Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Cherki, Barcola, Mbappe, Thuram


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