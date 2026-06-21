Almanya'da Leroy Sane gerçeği! Julian Nagelsmann maç biter bitmez açıkladı: "Değişikliğin sebebi..."

Deniz Undav'ın golleriyle Fildişi Sahili karşısında 1-0 geriden gelip 2-1 kazanan Panzerler, grubun diğer maçında Ekvador ile Curaçao'nun yenişememesiyle birlikte son 32 turuna kalmayı matematiksel olarak garantiledi. Ancak tarihi zaferin ardından Alman spor medyasının ve taraftarların odağında tek bir soru vardı: Leroy Sane neden 60. dakikada oyundan alındı? Almanya teknik direktörü Julian Nagelsmann, maç biter bitmez kararın ardındaki asıl gerçeği açıkladı.
2026 Dünya Kupası E Grubu'nda Almanya ile Fildişi Sahili karşı karşıya geldi. Geriye düştüğü maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Almanya, Ekvador-Curaçao maçının berabere sonuçlanmasıyla son 32'yi garantiledi.
Almanya'da Leroy Sane, Fildişi Sahili maçına ilk 11'de başladı. Deneyimli futbolcu 60. dakikada yerini Jamie Leweling'e bıraktı. Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, maçın ardından oyuncusunun performansını değerlendirirken değişikliğin sebebini de açıkladı.
Nagelsmann açıklamasında, "Leroy yine çok çabaladı ve çok fazla şey yaptı. Oyuncu profillerini ve sahanın yapısını her zaman göz önünde bulundurmalısınız. Kuru bir sahada sürekli bire bir mücadele etmek zordur." dedi.
Genç teknik direktör Sane'nin değişikliği içinse şunları kaydetti, "Ekstra enerji katmak için yaptık ancak bunun Leroy'un performansıyla hiçbir ilgisi yok. Önemli olan, onun hakkında zaman zaman sorgulanan şeyleri yerine getirmesi. Bunu mükemmel bir şekilde yaptı. Josh'a mükemmel destek sağladı."