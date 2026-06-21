Almanya'da Leroy Sane gerçeği! Julian Nagelsmann maç biter bitmez açıkladı: "Değişikliğin sebebi..."

Genç teknik direktör Sane'nin değişikliği içinse şunları kaydetti, "Ekstra enerji katmak için yaptık ancak bunun Leroy'un performansıyla hiçbir ilgisi yok. Önemli olan, onun hakkında zaman zaman sorgulanan şeyleri yerine getirmesi. Bunu mükemmel bir şekilde yaptı. Josh'a mükemmel destek sağladı."



