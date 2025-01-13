Altay Bayındır ‘’maçın hayvanı’’ paylaşımına cevap verdi

İngiltere FA Cup 3. turda dün akşam Manchester United deplasmanda Arsenal ile karşılaştı. Manchester United’ın penaltı atışlarıyla bir üst tura yükseldiği maça Altay Bayındır damga vurdu. Kritik net kurtarışlar yapan milli futbolcu takımını tek başına sırtladı. Maçın ardından Altay’a yapılan ‘’maçın hayvanı’’ yorumuna ise cevap gecikmedi. İşte detaylar.
İngiltere FA Cup'ın 3. tur maçında Manchester United, Arsenal'ı penaltılarla eleyip adını bir üst tura yazdırdı.
Maçın kahramanı ise yaptığı kritik kurtarışlarla Altay Bayındır'dı.
Müsabaka içinde bir penaltı ve çok kritik bir pozisyon çıkaran Altay Bayındır adeta takımını maçta tuttu.
61. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan Manchester United'da Altay Bayındır, ekstra performansını seri penaltı atışlarında da sürdürdü.
Altay Bayındır bir penaltıya izin vermezken, takım arkadaşlarının 5'te 5 yapmasıyla Manchester United turlayan taraf oldu.
Öte yandan ManU forması giyen Rasmus Hojlund'un Altay Bayındır paylaşımı dikkat çekti.
Danimarkalı golcü yaptığı paylaşımda, "Beast kelimesinin Türkçe'de 'hayvan' demek olduğunu öğrendim, bu yüzden sadece bir paylaşım mümkün: Maçın Hayvan'ı ile tanışın" ifadelerini kullandı.
Altay Bayındır ise Hojlund'a "My hayvan" cevabını verdi. İkilinin bu mesajları sosyal medyada viral oldu.