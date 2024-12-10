UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Real Madrid deplasmanda Atalanta ile karşılaşacak. Maç bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Milli yıldız Arda Güler Girona maçında attığı golle ve gösterdiği performans ile Carlo Ancelotti’nin gözüne girmişti. 19 yaşındaki genç yeteneğin bu akşam Atalanta karşısında oynayıp oynamayacağı ise merak ediliyor. Peki, Arda Güler bu akşam oynayacak mı, Atalanta maçında ilk 11 mi? İşte detaylar.

1 /9 Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam Atalanta ve Real Madrid karşı karşıya gelecek.



2 /9 Real Madrid oynadığı 5 maçta 3 mağlubiyet 2 galibiyet alarak 6 puanla 24. sırada yer aldı.



3 /9 Geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu için bu sezon işler yolunda gitmiyor.

4 /9 Carlo Ancelotti önderliğinde hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi’nde eleştirilere maruz kalan Real Madrid, bugün zorlu deplasmanda alacağı galibiyet ile çıkış yakalamak istiyor.



5 /9 Son haftalarda Carlo Ancelotti'nin tercihleri arasında ilk sıralarda yer alan milli futbolcu, Girona karşısında attığı golle de bu sezon ilk kez ağları havalandırdı.



6 /9 Carlo Ancelotti Atalanta maçı öncesinde dün akşam hem Arda Güler hem de Enrick hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.



7 /9 ARDA GÜLER BU AKŞAM OYNAYACAK MI, ATALANTA MAÇINDA İLK 11 Mİ?

Carlo Ancelotti, Arda Güler ve Endrick hakkında, ‘’"Endrick ve Arda’nın biraz daha fazla dakikaya ihtiyaçları olabilir ama benim kimseye karşı bir önyargım yok.



8 /9 İster 18, ister 40 yaşında olsun; takımı en doğru şekilde sahaya çıkarmaya çalışıyorum. Bazen Arda ve Endrick'le bu olabilir, bazen onlarsız olabilir. Genç isimlere karşı sabırlı olmanız gerekiyor" dedi.

