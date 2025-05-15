Arda Güler rakibini hayattan soğuttu: Real Madrid-Mallorca maçına damga vurdu

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) Real Madrid, konuk ettiği Mallorca'yı son dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, 90 dakika sahada kaldı. Milli oyuncumuz gösterdiği başarılı performansla sahanın en iyi oyuncusu seçildi. Ayrıca Arda Güler'in mücadele sırasında rakibine attığı bir çalım, geceye damga vurdu.

1 /12 LaLiga'nın 36. haftasında Real Madrid, Arda Güler’in 90 dakika forma giydiği maçta Santiago Bernabeu Stadı'nda Mallorca'yı ağırladı.

2 /12 Maça hızlı başlayan konuk ekip, Martin Valjent'in 11. dakikadaki golüyle öne geçti.

3 /12 İkinci yarıya hızlı başlayan Real Madrid, 68. dakikada Kylian Mbappe ile beraberliği sağladı.

4 /12 Maçın son anlarında ataklarını sıklaştıran ev sahibi ekip, 90+5'de Jacobo Ramon'la golü bularak skoru 2-1'e taşıdı ve karşılaşma bu sonuçla tamamlandı.

5 /12 Ligin bitimine 2 hafta kala puanını 78'e yükselten Real Madrid, maç fazlasıyla lider Barcelona ile arasındaki puan farkını 4'e indirdi.

6 /12 Milli oyuncumuz Arda Güler ise 90 dakika sahada kaldığı maçta, mücadeleye damga vurdu.

7 /12 Arda 10 üzerinden 9 puan alarak, Real Madrid adına sahanın en iyi oyuncusu seçildi.

8 /12 Milli yıldızın karşılaşmadaki istatistikleri ise şu şekilde:

9 /12 •⁠ ⁠%92 Pas İsabet Yüzdesi (60/65) •⁠ ⁠5 Kilit Pas •⁠ ⁠2 İsabetli Şut •⁠ ⁠5 İsabetli Orta

10 /12 Ayrıca Arda'nın rakibine attığı çalımsa gecenin en çok konuşan hareketlerinden birisi oldu.

11 /12