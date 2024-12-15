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Arda Güler Real Madrid tarihine geçti: Bunu başaran başka bir futbolcu yok

Arda Güler Real Madrid tarihine geçti: Bunu başaran başka bir futbolcu yok

Haber Merkezi
09:3915/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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İspanya LaLiga'da Real Madrid deplasmanda Rayo Vallecano ile 3-3 berabere kaldı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli yıldızımız Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 17. haftasında Real Madrid deplasmanda Rayo Vallecano ile karşılaştı.

Mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli yıldızımı Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti.

Mücadelede Madrid 2-0 geriye düştü. Daha sonra skoru 3-2'ye getiren Real, 64'te yediği golle sahadan bir puanla ayrıldı.

Milli yıldızımız Arda Güler, karşılaşmada 2 asistle oynadı.

55 defa topla buluşan Arda Güler, attığı 38 pasın 32'sinde başarıya ulaştı.

2 anahtar pasla oynayan milli futbolcu, attığı 5 uzun pasın 4'ünde başarı yakaladı.

5 ikili mücadeleyi kazanan Arda Güler, 2 de top kaptı.

Ayrıca Arda Güler, yaptığı 2 asistle Real Madrid tarihine adını yazdırdı.

Rayo Vallecano karşısında iki asist yapan Arda Güler, 21. yüzyılda Real Madrid formasıyla bir LALIGA maçında iki asist yapan en genç futbolcu oldu.

Real Madrid-Rayo Vallecano maçının özetini ve Arda Güler'in asistlerini görmek için tıklayınız.

#Real Madrid
#Arda Güler
#La Liga

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