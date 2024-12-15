Arda Güler Real Madrid tarihine geçti: Bunu başaran başka bir futbolcu yok

İspanya LaLiga'da Real Madrid deplasmanda Rayo Vallecano ile 3-3 berabere kaldı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli yıldızımız Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin 17. haftasında Real Madrid deplasmanda Rayo Vallecano ile karşılaştı.
Mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli yıldızımı Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti.
Mücadelede Madrid 2-0 geriye düştü. Daha sonra skoru 3-2'ye getiren Real, 64'te yediği golle sahadan bir puanla ayrıldı.
Milli yıldızımız Arda Güler, karşılaşmada 2 asistle oynadı.
55 defa topla buluşan Arda Güler, attığı 38 pasın 32'sinde başarıya ulaştı.
2 anahtar pasla oynayan milli futbolcu, attığı 5 uzun pasın 4'ünde başarı yakaladı.
5 ikili mücadeleyi kazanan Arda Güler, 2 de top kaptı.
Ayrıca Arda Güler, yaptığı 2 asistle Real Madrid tarihine adını yazdırdı.
Rayo Vallecano karşısında iki asist yapan Arda Güler, 21. yüzyılda Real Madrid formasıyla bir LALIGA maçında iki asist yapan en genç futbolcu oldu.