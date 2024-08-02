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Spor

Arda Güler Rüdiger'in müdahalesi ile acı içinde yerde kaldı | İZLE

11:36 - 2/08/2024 Cuma
Güncelleme: 11:41 - 2/08/2024 Cuma
Yeni Şafak

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, antrenmanda Rüdiger'in müdahalesi sonrası acı içerisinde yerde kaldı. İşte o yürekleri ağza getiren anlar...

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Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, antrenmanda korkuttu.






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Alman stoper Rudiger'in müdahalesi sonrası acılar içinde yerde kalan genç isimle sağlık ekibi ilgilendi.




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Rudiger de yerde kalan Arda'nın yanına gelerek takım arkadaşından özür diledi.



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Sağlık ekibinin müdahalesi sonrası Arda Güler ayağa kalkıp sekerek yürüdü.

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Milli futbolcuya o sırada teknik direktör Carlo Ancelotti'nin bir şeyler dediği görüldü.




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İŞTE MARCA'NIN PAYLAŞTIĞI VİDEODA YAŞANANLAR:

#Arda Güler
#Real Madrid
#Rudiger
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