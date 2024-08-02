Arda Güler Rüdiger'in müdahalesi ile acı içinde yerde kaldı | İZLE

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, antrenmanda Rüdiger'in müdahalesi sonrası acı içerisinde yerde kaldı. İşte o yürekleri ağza getiren anlar...
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, antrenmanda korkuttu.
Alman stoper Rudiger'in müdahalesi sonrası acılar içinde yerde kalan genç isimle sağlık ekibi ilgilendi.
Rudiger de yerde kalan Arda'nın yanına gelerek takım arkadaşından özür diledi.
Sağlık ekibinin müdahalesi sonrası Arda Güler ayağa kalkıp sekerek yürüdü.
Milli futbolcuya o sırada teknik direktör Carlo Ancelotti'nin bir şeyler dediği görüldü.
İŞTE MARCA'NIN PAYLAŞTIĞI VİDEODA YAŞANANLAR: