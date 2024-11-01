Arda Güler’in oynamama sebebi ortaya çıktı

Real Madrid’de bu sezon fazla forma şansı bulamayan milli yıldız Arda Güler, Ekim ayında sadece 35 dakika görev aldı. Son iki lig maçında forma şansı bulamayan 19 yaşındaki genç yeteneğin neden ilk 11’de yer almadığı birçok futbol tutkunu tarafından merak ediliyor. Milli yıldız Arda Güler'in Real Madrid'de neden oynayamadığı belli oldu. İşte detaylar.

1 /7 Bu sezon takımı ile süre bulmakta zorluk çeken ve Ekim ayında sadece 35 dakika oynayabilen Arda Güler, son iki lig maçında da oyuna bile girmedi.

2 /7 Özellikle Real Madrid'in yaratıcılık ve son pas konusunda eksiklik yaşaması Arda Güler'in süre almamasını daha da sorgulatır hale getirdi.



3 /7 İngiliz basınından The Athletic'in haberine göre Mbappe'nin gelişi Arda Güler'i etkileyen en önemli faktörlerden.

4 /7 Teknik ekip bu sezon Arda Güler'in daha önemli rol oynayacağına inanırken Carlo Ancelotti ve yardımcısı Mbappe ve Vinicius’un ön tarafta olmasıyla birlikte Arda Güler’i ekleyince takımın aşırı dengesiz hale geleceğini düşünüyor.



5 /7 Ayrıca orta sahada da Bellingham, Valverde veya Camavinga gibi vazgeçilmez kabul edilen birkaç oyuncu daha bulunuyor.

6 /7 Arda Güler'in pozisyonu da sorun teşkil ediyor. Sağ kanat veya orta saha olarak oynayabilse de gerçek mevkii on numara; bu ise Carlo Ancelotti’nin sisteminde yer almayan bir pozisyon.