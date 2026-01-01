Arda Güler'in sosyal medya paylaşımı olay oldu: Haaland dahil birçok yıldız yorum yaptı

Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler'in sosyal medyada yaptığı paylaşım olay oldu. Dünya ünlü yıldızlar bu paylaşıma yorum yaptı.

1 /5 Arda Güler'in sosyal medya paylaşımı olay oldu.

2 /5 Yaptığı paylaşım kısa süre içerisinde viral olurken Manchester City’nin golcü yıldızı Erling Haaland da yorum yapan isimler arasında yer aldı.

3 /5 Son 1 yıldan kareler paylaşan Arda Güler, ilk fotoğraf olarak Haaland'ı savunduğu görseli kullandı.

4 /5 Norveçli golcü Erling Haaland bu paylaşıma 'Hahahahahah' yazarak sonuna gülme emojisi ile yanıt verdi.