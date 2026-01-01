Yeni Şafak
Arda Güler'in sosyal medya paylaşımı olay oldu: Haaland dahil birçok yıldız yorum yaptı

Haber Merkezi
1/01/2026, Perşembe
G: 1/01/2026, Perşembe
Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler'in sosyal medyada yaptığı paylaşım olay oldu. Dünya ünlü yıldızlar bu paylaşıma yorum yaptı.

Arda Güler'in sosyal medya paylaşımı olay oldu.

Yaptığı paylaşım kısa süre içerisinde viral olurken Manchester City’nin golcü yıldızı Erling Haaland da yorum yapan isimler arasında yer aldı.

Son 1 yıldan kareler paylaşan Arda Güler, ilk fotoğraf olarak Haaland'ı savunduğu görseli kullandı.

Norveçli golcü Erling Haaland bu paylaşıma 'Hahahahahah' yazarak sonuna gülme emojisi ile yanıt verdi.

Kaleci Courtois ise bu "Hahahahahah abii üzgünüm seni görmedim" yorumunu yaptı.

