Arda Turan dünya devinin listesinde

Arda Turan futbolculuğu döneminde Atlietico Madrid'de önemli başarılara imza attı.





24 yaşında 2011 yılında 13 milyon euro bonservisle İspanyol ekibine transfer olan Turan, dört sezon boyunca 178 resmi maçta 22 gol attı. Bu dönemde La Liga, Kral Kupası, UEFA Avrupa Ligi, İspanya Süper Kupası ve UEFA Süper Kupa olmak üzere toplam 5 şampiyonluk kazandı. Daha sonra 34 milyon euro bonservisle Barcelona’ya transfer olmuştu.