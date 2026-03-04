Yeni Şafak
Arda Turan dünya devinin listesinde

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'ın yeni adresi büyük sürpriz olabilir. İspanyol basını, genç çalıştırıcının dev kulübün listesinde olduğunu yazdı.

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'teki performansıyla dikkatleri üzerine çeken teknik direktör Arda Turan'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

39 yaşındaki çalıştırıcı, İspanyol ekibi Atletico Madrid’in başına geçebilecek isimler arasında gösterildi.

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre, Diego Simeone sezon sonunda takımdan ayrılabilir ve teknik direktörlük için Arda Turan, Filipe Luis ve Gabi gibi isimler değerlendiriliyor.

Arda Turan futbolculuğu döneminde Atlietico Madrid'de önemli başarılara imza attı.


24 yaşında 2011 yılında 13 milyon euro bonservisle İspanyol ekibine transfer olan Turan, dört sezon boyunca 178 resmi maçta 22 gol attı. Bu dönemde La Liga, Kral Kupası, UEFA Avrupa Ligi, İspanya Süper Kupası ve UEFA Süper Kupa olmak üzere toplam 5 şampiyonluk kazandı. Daha sonra 34 milyon euro bonservisle Barcelona’ya transfer olmuştu.

