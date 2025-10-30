Arda Turan’a kupada şok yenilgi: Shakhtar Donetsk veda etti!

Arda Turan’ın Teknik Direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Kupası son 16 turunda ezeli rakibi Dinamo Kiev’e deplasmanda 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
Valeriy Lobanovskyi Dynamo Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.
Dinamo Kiev'e galibiyeti getiren golleri Andriy Yarmolenko ve Eduardo Guerrero kaydetti. Shakhtar'ın tek golü Luca Meirelles'ten geldi.