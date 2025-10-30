Yeni Şafak
Arda Turan'a kupada şok yenilgi: Shakhtar Donetsk veda etti!

30/10/2025, Perşembe
G: 30/10/2025, Perşembe
Arda Turan’ın Teknik Direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Kupası son 16 turunda ezeli rakibi Dinamo Kiev’e deplasmanda 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Ukrayna Kupası son 16 turunda Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Arda Turan Dinamo Kiev ile deplasmanda karşılaştı.



Valeriy Lobanovskyi Dynamo Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.



Dinamo Kiev'e galibiyeti getiren golleri Andriy Yarmolenko ve Eduardo Guerrero kaydetti. Shakhtar'ın tek golü Luca Meirelles'ten geldi.



