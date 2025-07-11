Arsenal transferden vazgeçti: Dünyaca ünlü golcü için Süper Lig devi devreye girdi

Arsenal’in Gyökeres için sunduğu 65 milyon euro + 15 milyon euro bonus teklifinin, Sporting CP’nin 70 milyon euro + 10 milyon euro bonus talebiyle reddedilmesi sonrası görüşmeler tıkandı. Süper Lig devi yaşanan gelişme sonrası Sporting CP’nin 27 yaşındaki İsveçli yıldızı radarına aldı.

1 /7 Geçen sezon Osimhen ile Galatasaray gibi bir fırsat yakalamak isteyen Fenerbahçe'de, gözler Viktor Gyökeres'e çevrildi.



2 /7 İsveçli gol makinesi, Sporting CP ile yollarını ayırmak için bastırırken kulüp ise gelen bütün teklifleri reddediyor.



3 /7 Viktor Gyökeres'i kadrosuna katmaya en yakın olan ekip İngiliz ekibi Arsenal olmuştu.



4 /7 Londra ekibi'nin, 65+15 milyon Euro'luk teklifine, "70+10 istiyoruz Milyon Euro" cevabı gelmesi üzerine Arsenal, görüşmeleri durdurdu.



5 /7 İngiliz ve Portekiz basınına göre, Sporting CP ile anlaşma zorluk yaşayan İngiliz ekibi, rotasını Benjamin Sesko ve Alexander Isak'a çevirdi.



6 /7 Gelen haberler, idmanlara çıkmayacağını belirten Gyökeres'i daha da öfkelendirdi.

