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Arsenal transferden vazgeçti: Dünyaca ünlü golcü için Süper Lig devi devreye girdi

Arsenal transferden vazgeçti: Dünyaca ünlü golcü için Süper Lig devi devreye girdi

09:2211/07/2025, Cuma
G: 11/07/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Arsenal’in Gyökeres için sunduğu 65 milyon euro + 15 milyon euro bonus teklifinin, Sporting CP’nin 70 milyon euro + 10 milyon euro bonus talebiyle reddedilmesi sonrası görüşmeler tıkandı. Süper Lig devi yaşanan gelişme sonrası Sporting CP’nin 27 yaşındaki İsveçli yıldızı radarına aldı.

Geçen sezon Osimhen ile Galatasaray gibi bir fırsat yakalamak isteyen Fenerbahçe'de, gözler Viktor Gyökeres'e çevrildi.


İsveçli gol makinesi, Sporting CP ile yollarını ayırmak için bastırırken kulüp ise gelen bütün teklifleri reddediyor.


Viktor Gyökeres'i kadrosuna katmaya en yakın olan ekip İngiliz ekibi Arsenal olmuştu.


Londra ekibi'nin, 65+15 milyon Euro'luk teklifine, "70+10 istiyoruz Milyon Euro" cevabı gelmesi üzerine Arsenal, görüşmeleri durdurdu.


İngiliz ve Portekiz basınına göre, Sporting CP ile anlaşma zorluk yaşayan İngiliz ekibi, rotasını Benjamin Sesko ve Alexander Isak'a çevirdi.


Gelen haberler, idmanlara çıkmayacağını belirten Gyökeres'i daha da öfkelendirdi.


Sporting ile pazarlık masasında olan takımda kalmadı. Fenerbahçe, süreci yakından takip ediyor ve fırsatın doğmasını bekliyor.


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