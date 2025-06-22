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Arsenal’den şampiyonluk hamlesi: Premier Lig’e ses getirecek transfer

Arsenal’den şampiyonluk hamlesi: Premier Lig’e ses getirecek transfer

15:0322/06/2025, Pazar
G: 22/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Premier Lig’de 21 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Arsenal, transferde büyük oynuyor. Mikel Arteta’nın hücum hattını güçlendirme hedefi doğrultusunda Arsenal, Real Madrid’in yıldız futbolcusunu radarına aldı.

Kulüpler bir taraftan 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilerlerken, diğer yandan da kadrolarını güçlendirmek için transfer çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Premier Lig’de 21 yıllık şampiyonluk özlemini dindirmek için güçlü bir kadro kurmak isteyen Arsenal, teknik direktör Mikel Arteta'ın isteği doğrultusunda özellikle hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor.


Topçular, uzun süredir takip ettiği Athletic Bilbao'nun yıldız oyuncusu Nico Williams'ın transferde dümeni Barcelona'ya kırmasının ardından Londra temsilcisi yeni bir kanat oyuncusu arayışın girdi.


AS Gazetesi'nin haberine göre; Arsenal, Real Madrid'in 24 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Rodrygo'yu gözüne kestirdi. 

Haberin devamında; Sambacının, her iki kanatta ve forvet arkasında da oynayabiliyor olmasının Arsenal için iyi bir seçenek olduğu ifade edildi.


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