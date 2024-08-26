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Spor

Asist makinesi yolda! Beşiktaş’ın sol beki Premier Lig’den geliyor

11:03 - 26/08/2024 Monday
Güncelleme: 11:04 - 26/08/2024 Monday
Yeni Şafak

Beşiktaş’ta sol bek arayışları hız kazandı. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst bu bölgeye ısrarla bir transfer istiyor. Kartal’a sol bek için Premier Lig’de forma giyen İspanyol futbolcu önerildi. Yönetim 27 yaşındaki oyuncu için şartların oluşması halinde görüşmelere başlayacak. Detaylar haberimizde.

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Beşiktaş transfer dönemi kapanmadan kadrosuna iki takviye daha yapmayı planlıyor.


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Siyah-beyazlılar, sol bek ve sağ kanat transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

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Sabah gazetesinde yer alan haberde Beşiktaş'ın Premier Lig ve Bundesliga'dan sol bek için adaylarını belirlediği, Tottenham forması giyen Sergio Reguilon'un siyah-beyazlılara önerildiğini belirtildi.

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Haberde, Beşiktaş yönetimi ve teknik ekibin İspanyol sol bekle anlaşması halinde görüşmelerin başlayacağı ifade edildi.


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Bonservisi Tottenham'da olan Reguilon, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Manchester United'da ikinci yarısını ise Brentford'da geçirmişti.

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Sergio Reguilon kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?


16 Aralık 1996 doğumlu olan Reguilón, 2024 itibarıyla 27 yaşındadır.



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Sol bek pozisyonunda oynayan Reguilón, kariyerine Real Madrid altyapısında başlamıştır.


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Sergio Reguilón, İspanyol profesyonel futbolcudur.


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Reguilón'un oynadığı takımlar ve kariyer aşamaları şu şekildedir:

Real Madrid (2018-2020): Real Madrid'in altyapısından yetişen Reguilón, burada profesyonel kariyerine başlamıştır. A takımda 2018-2020 yılları arasında oynamıştır.


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Sevilla (2019-2020, Kiralık): Real Madrid tarafından Sevilla'ya kiralanan Reguilón, burada gösterdiği performansla dikkat çekmiştir. Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştır.

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Tottenham Hotspur (2020-2023): 2020 yılında Tottenham Hotspur'a transfer olmuştur. İngiltere Premier Lig'de forma giymiştir.

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Atlético Madrid (2022-2023, Kiralık): 2022-2023 sezonunda Tottenham tarafından Atlético Madrid'e kiralanmıştır.

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Manchester United (2023-2024): 2023-2024 sezonu itibarıyla Manchester United'da forma giymektedir.

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Reguilon, kariyeri boyunca forma giydiği 262 maçta 14 gol ve 25 asist kaydetti.



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Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro.

#Beşiktaş
#Sergio Reguilon
#Tottenham
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