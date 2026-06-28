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Assen’de büyük şanssızlık! Deniz Öncü, Moto2 Hollanda yarışında kaza yaparak yarış dışı kaldı

Assen’de büyük şanssızlık! Deniz Öncü, Moto2 Hollanda yarışında kaza yaparak yarış dışı kaldı

14:5828/06/2026, Pazar
G: 28/06/2026, Pazar
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Milli motosikletçimiz Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın Hollanda'da düzenlenen 10. ayağında büyük bir şanssızlık yaşadı. Yarışa gerilerden başlamasına rağmen üst sıralara tırmanmak için müthiş bir direnç gösteren Red Bull sporcusu, mücadelenin bitimine son birkaç tur kala yaptığı kazayla yarış dışı kaldı.

Motosiklet sürücüsü Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın Hollanda'da düzenlenen 10. ayağını tamamlayamadı. 

Drenthe bölgesindeki 4,5 kilometrelik TT Assen Pisti'ndeki yarış, 22 tur üzerinden yapıldı.


ELF Marc VDS takımı adına yarışan Red Bull sporcusu Deniz Öncü, 19. cepten başladığı yarışın 17. turunda yaptığı kazanın ardından yarış dışı kaldı.


Kolombiyalı sürücü David Alonso yarışın son metrelerinde İspanyol Manuel Gonzalez'i geçerek birinci oldu. Avustralyalı pilot Senna Agius ise üçüncü sırada yer aldı.

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