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Avrupa devi 7 yıldızıyla yolları ayırıyor: Süper Lig’den iki isme kanca! Ara transferde…

Avrupa devi 7 yıldızıyla yolları ayırıyor: Süper Lig’den iki isme kanca! Ara transferde…

16:2916/12/2024, Pazartesi
G: 16/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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İtalya Serie A devi Roma’da yaprak dökümü yaşanıyor. Kötün gidişatın ardından kadroda yapılanmaya giden kulüp 7 isimle yolları ayıracak. Süper Lig’de Fenerbahçe ve Galatasaray ayrılacak iki yıldız için devre arası masaya oturacak. Detaylar haberimizde.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, son haftalardaki kötü gidişin ardından kadrosunda yer alan birçok yıldız isimle yollarını ayırmaya karar verdi.


Son olarak deplasmanda ligin zayıf takımlarından Como'ya 2-0 mağlup olan Roma'da yönetimin sabrı da taştı.


La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; kulüp sahipleri, takımın durumundan dolayı oldukça öfkeli ve ocak ayında kadroda birçok değişiklik yapmak istiyor.


Yönetim, teknik direktör Claudio Ranieri'yi desteklemeye devam etmek istiyor. Ancak oyuncu kadrosunda yapacağı değişimlerle takıma farklı bir hava katmanın peşinde.


Roma'da takımdan ayrılmaya aday oyuncular olarak şu şekilde;


Bryan Cristante


Lorenzo Pellegrini

Paulo Dybala


Leandro Paredes

Mario Hermoso

Nicola Zalewski

Eldor Shomurodov

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Trendyol Süper Lig devlerinin de radarına giren bu isimlerin devre arasında yeniden konuşulacağı tahmin ediliyor.


Roma, İtalya Serie A'da 16 maçta topladığı 16 puanla 12. sırada yer alıyor.


#Roma
#Serie A
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Dybala

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