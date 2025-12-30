Avrupa'da yılın en formda 10 golcüsü belli oldu: Süper Lig'den iki isim listede

2025'te İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Hollanda, Portekiz, Belçika, Türkiye ve Çekya liglerinde mücadele eden oyuncular arasında en golcü isimler belli oldu. Süper Lig'den iki oyuncu ilk 10 isim arasına girmeyi başardı. İşte yılın en formda golcüleri:

1 /10 1. Kylian Mbappe (Real Madrid) 56 maç 58 gol

2 /10 2. Harry Kane (Bayern Münih) 51 maç 48 gol

3 /10 3. Vangelis Pavlidis (Benfica) 58 maç 42 gol

4 /10 4. Erling Haaland (Manchester City) 41 maç 37 gol

5 /10 5. Victor Osimhen (Galatasaray) 42 maç 37 gol

6 /10 6. Viktor Gyökeres (Arsenal) 46 maç 34 gol

7 /10 7. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) 49 maç 31 gol

8 /10 8. Ousmane Dembele (PSG) 42 maç 29 gol

9 /10 9. Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe) 53 maç 29 gol