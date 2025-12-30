Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Avrupa'da yılın en formda 10 golcüsü belli oldu: Süper Lig'den iki isim listede

Avrupa'da yılın en formda 10 golcüsü belli oldu: Süper Lig'den iki isim listede

16:5330/12/2025, Salı
G: 30/12/2025, Salı
AA
Sonraki haber

2025'te İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Hollanda, Portekiz, Belçika, Türkiye ve Çekya liglerinde mücadele eden oyuncular arasında en golcü isimler belli oldu. Süper Lig'den iki oyuncu ilk 10 isim arasına girmeyi başardı. İşte yılın en formda golcüleri:

1. Kylian Mbappe (Real Madrid) 56 maç 58 gol

2. Harry Kane (Bayern Münih) 51 maç 48 gol

3. Vangelis Pavlidis (Benfica) 58 maç 42 gol

4. Erling Haaland (Manchester City) 41 maç 37 gol

5. Victor Osimhen (Galatasaray) 42 maç 37 gol

6. Viktor Gyökeres (Arsenal) 46 maç 34 gol

7. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)  49 maç 31 gol

8. Ousmane Dembele (PSG)  42 maç 29 gol

9. Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe) 53 maç 29 gol

10. Julian Alvarez (Atlatico Madrid) 51 maç 28 gol


#Avrupa
#Victor Osimhen
#Youssef En-Nesyri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kastamonu’da okullar tatil mi? Valilikten kar tatili açıklaması yapıldı mı?