Avrupa’daki Türklere Dünya Kupası şoku: Yayıncı kuruluştan kötü haber!

Tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenecek 2026 Dünya Kupası için geri sayım sürerken, Almanya'daki gurbetçilerimize yayıncı kuruluşlardan kötü haber geldi.
A Milli Takım'ın da sahne alacağı 2026 Dünya Kupası'na günler kala Almanya'da yayın krizi baş gösterdi. Ülkede yaşayan yaklaşık 4 milyon gurbetçi, durumdan son derece rahatsız.
YAYIN HAKLARINI 3 KANAL ALDI
Almanya'da 2026 Dünya Kupası'nın yayın haklarını ARD, ZDF ve Magenta TV aldı. 104 maçın 60'ı ARD ve ZDF'den şifresiz, 44'ü ise Magenta TV adlı kanaldan şifreli olarak yayınlanacak.
A MİLLİ TAKIM'IN İLK 2 MAÇI ŞİFRELİ
Almanya Milli Takımı'nın tüm maçları şifresiz yayınlanırken, A Milli Takım'ın ilk 2 maçını (Avustralya-Türkiye ve Türkiye-Paraguay) Magenta TV şifreli olarak ekrana verecek.
ABD MAÇININ YAYINCISI HENÜZ BELLİ DEĞİL
Ay-yıldızlıların grupta ABD ile oynayacağı son maçın ise Almanya'daki yayıncısı henüz belli değil. Almanya'daki gurbetçiler, A Milli Takım'ın en az 2 maçı için para ödemek zorunda kalacak.
A MİLLİ TAKIM'IN 2026 DÜNYA KUPASI'NDAKİ RAKİPLERİ
2026 Dünya Kupası'nda D grubunda yer alan Ay-yıldızlılar sırasıyla Avustralya, Paraguay ve ABD ile karşı karşıya gelecek.
Milliler, 14 Haziran'da Avustralya ile TSİ 07:00'de, 20 Haziran'da Paraguay ile TSİ 06:00'da ve 26 Haziran'da ABD ile 05:00'te kozlarını paylaşacak.