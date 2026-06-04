Avrupa’daki Türklere Dünya Kupası şoku: Yayıncı kuruluştan kötü haber!

ABD MAÇININ YAYINCISI HENÜZ BELLİ DEĞİL

Ay-yıldızlıların grupta ABD ile oynayacağı son maçın ise Almanya'daki yayıncısı henüz belli değil. Almanya'daki gurbetçiler, A Milli Takım'ın en az 2 maçı için para ödemek zorunda kalacak.



