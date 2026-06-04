Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Avrupa’daki Türklere Dünya Kupası şoku: Yayıncı kuruluştan kötü haber!

Avrupa’daki Türklere Dünya Kupası şoku: Yayıncı kuruluştan kötü haber!

14:514/06/2026, Perşembe
G: 4/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenecek 2026 Dünya Kupası için geri sayım sürerken, Almanya'daki gurbetçilerimize yayıncı kuruluşlardan kötü haber geldi.

A Milli Takım'ın da sahne alacağı 2026 Dünya Kupası'na günler kala Almanya'da yayın krizi baş gösterdi. Ülkede yaşayan yaklaşık 4 milyon gurbetçi, durumdan son derece rahatsız.


YAYIN HAKLARINI 3 KANAL ALDI

 

Almanya'da 2026 Dünya Kupası'nın yayın haklarını ARD, ZDF ve Magenta TV aldı. 104 maçın 60'ı ARD ve ZDF'den şifresiz, 44'ü ise Magenta TV adlı kanaldan şifreli olarak yayınlanacak.


A MİLLİ TAKIM'IN İLK 2 MAÇI ŞİFRELİ

 

Almanya Milli Takımı'nın tüm maçları şifresiz yayınlanırken, A Milli Takım'ın ilk 2 maçını (Avustralya-Türkiye ve Türkiye-Paraguay) Magenta TV şifreli olarak ekrana verecek.


ABD MAÇININ YAYINCISI HENÜZ BELLİ DEĞİL

 

Ay-yıldızlıların grupta ABD ile oynayacağı son maçın ise Almanya'daki yayıncısı henüz belli değil. Almanya'daki gurbetçiler, A Milli Takım'ın en az 2 maçı için para ödemek zorunda kalacak.


A MİLLİ TAKIM'IN 2026 DÜNYA KUPASI'NDAKİ RAKİPLERİ

 

2026 Dünya Kupası'nda D grubunda yer alan Ay-yıldızlılar sırasıyla Avustralya, Paraguay ve ABD ile karşı karşıya gelecek.

 

Milliler, 14 Haziran'da Avustralya ile TSİ 07:00'de, 20 Haziran'da Paraguay ile TSİ 06:00'da ve 26 Haziran'da ABD ile 05:00'te kozlarını paylaşacak.


#2026 Dünya Kupası
#Türkiye
#Bizim Çocuklar
#Almanya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hangi maçlar oynanacak, bugün kimin maçı var? 4 Haziran Perşembe maç programı