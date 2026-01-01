Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye transfer önerisi: 'Çok net ihtiyacı var'

Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye transfer önerisi: 'Çok net ihtiyacı var'

Haber Merkezi
15:361/01/2026, Perşembe
G: 1/01/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Aykut Kocaman, Fenerbahçe’nin mevcut kadro yapısına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Kocaman, Fenerbahçe'ye transfer önerisinde bulundu.

Aykut Kocaman, Fenerbahçe’nin kadro planlamasıyla ilgili görüşlerini paylaştı.

Deneyimli teknik adam, sarı-lacivertli ekibin mevcut gücünü daha üst seviyeye taşıması için transfer hamlelerinin gerekli olduğunu ifade etti.

Sports Digitale Youtube kanalına konuşan Kocaman, dışarıdan bir gözle yaptığı değerlendirmede takımın en az üç, ideal şartlarda ise daha fazla takviyeye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Aykut Kocaman şu ifadeleri kullandı:

"Dışarıdan bir taraftar gözüyle söylemem lazım; en az 3 tane transfer, bana göre 5 tane de... Minimum 3 tane transfer lazım."

"Fenerbahçe'nin daha net bir santrfora ihtiyacı var. Topla kontrolü, ilerlemesi ve aktarmasını biraz daha hızlandıracak, biraz daha adam eksiltebilen oyunculara doğru hamle yapılabilirse var olan gücünü biraz daha arttırabilir."

#aykut kocaman
#fenerbahçe
#süper lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Çorum'da yarın okullar tatil mi son dakika? 2 Ocak Çorum'da okullar tatil olacak mı? Valilik son dakika açıklamaları