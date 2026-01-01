Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye transfer önerisi: 'Çok net ihtiyacı var'

Aykut Kocaman, Fenerbahçe’nin mevcut kadro yapısına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Kocaman, Fenerbahçe'ye transfer önerisinde bulundu.
Aykut Kocaman, Fenerbahçe’nin kadro planlamasıyla ilgili görüşlerini paylaştı.
Deneyimli teknik adam, sarı-lacivertli ekibin mevcut gücünü daha üst seviyeye taşıması için transfer hamlelerinin gerekli olduğunu ifade etti.
Sports Digitale Youtube kanalına konuşan Kocaman, dışarıdan bir gözle yaptığı değerlendirmede takımın en az üç, ideal şartlarda ise daha fazla takviyeye ihtiyaç duyduğunu belirtti.
Aykut Kocaman şu ifadeleri kullandı:
"Dışarıdan bir taraftar gözüyle söylemem lazım; en az 3 tane transfer, bana göre 5 tane de... Minimum 3 tane transfer lazım."
"Fenerbahçe'nin daha net bir santrfora ihtiyacı var. Topla kontrolü, ilerlemesi ve aktarmasını biraz daha hızlandıracak, biraz daha adam eksiltebilen oyunculara doğru hamle yapılabilirse var olan gücünü biraz daha arttırabilir."