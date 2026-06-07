Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Aykut Kocaman'dan gündem olan açıklama: ‘Şikayetçiyim!’

Aykut Kocaman'dan gündem olan açıklama: ‘Şikayetçiyim!’

14:297/06/2026, Pazar
G: 7/06/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p></p>

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün yeni başkanını belirleyecek tarihi Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda oy kullanma işlemi Kadıköy'de tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertli camianın efsane isimlerinden Aykut Kocaman sandık başında çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Fenerbahçe’de başkanlık seçimi heyecanı devam ederken, efsane isim Aykut Kocaman’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. O


Oy kullanma işleminin yoğun şekilde sürdüğü bugün, tecrübeli teknik adam camiadaki ayrışmaya dair önemli mesajlar verdi.


Kendisine yöneltilen teknik direktörlük ve seçim yarışı soruları üzerine net bir duruş sergileyen Aykut Kocaman, "Burada özne ben değilim, özne iki başkan adayı. Doğru çaba göstereceklerine inanıyorum" diyerek topu tamamen Hakan Safi ve Aziz Yıldırım'a attı.


Son yıllarda kulüp içinde yaşanan kutuplaşmalarda isminin sürekli bir tarafa çekilmesinden duyduğu rahatsızlığı gizlemeyen Fenerbahçe efsanesi, sessizliğini şu zehir zemberek sözlerle bozdu:


"Son 7-8 senede hiçbir şeyle uğraşmama ve hiç kimseyle temasım olmamasına rağmen bu ayrışmaya dahil edildim. Bundan son derece şikayetçiyim."

#Aykut Kocaman
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Çevrecik seçim sonuçları hangi parti kazandı, belediye başkanı kim oldu?