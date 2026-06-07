Aykut Kocaman'dan gündem olan açıklama: ‘Şikayetçiyim!’

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün yeni başkanını belirleyecek tarihi Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda oy kullanma işlemi Kadıköy'de tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertli camianın efsane isimlerinden Aykut Kocaman sandık başında çok konuşulacak açıklamalara imza attı.
Fenerbahçe’de başkanlık seçimi heyecanı devam ederken, efsane isim Aykut Kocaman’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. O
Oy kullanma işleminin yoğun şekilde sürdüğü bugün, tecrübeli teknik adam camiadaki ayrışmaya dair önemli mesajlar verdi.
Kendisine yöneltilen teknik direktörlük ve seçim yarışı soruları üzerine net bir duruş sergileyen Aykut Kocaman, "Burada özne ben değilim, özne iki başkan adayı. Doğru çaba göstereceklerine inanıyorum" diyerek topu tamamen Hakan Safi ve Aziz Yıldırım'a attı.
Son yıllarda kulüp içinde yaşanan kutuplaşmalarda isminin sürekli bir tarafa çekilmesinden duyduğu rahatsızlığı gizlemeyen Fenerbahçe efsanesi, sessizliğini şu zehir zemberek sözlerle bozdu:
"Son 7-8 senede hiçbir şeyle uğraşmama ve hiç kimseyle temasım olmamasına rağmen bu ayrışmaya dahil edildim. Bundan son derece şikayetçiyim."