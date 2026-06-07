Aykut Kocaman'dan gündem olan açıklama: ‘Şikayetçiyim!’

Kendisine yöneltilen teknik direktörlük ve seçim yarışı soruları üzerine net bir duruş sergileyen Aykut Kocaman, "Burada özne ben değilim, özne iki başkan adayı. Doğru çaba göstereceklerine inanıyorum" diyerek topu tamamen Hakan Safi ve Aziz Yıldırım'a attı.



