Aylar sonra gelen şok teklif: Arda Turan'a dünya devinden geri dön çağrısı!

Arda Turan'ın Simeone'nin bu teklifini büyük bir saygıyla karşıladığını ancak Shakhtar Donetsk'te yoluna devam edeceğini bildirdiği ifade edildi. Turan'ın Ukrayna ekibindeki projelere odaklandığı ve tüm ilgisinin Shakhtar Donetsk'te olduğu vurgulandı.







