Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Aylar sonra gelen şok teklif: Arda Turan'a dünya devinden geri dön çağrısı!

Aylar sonra gelen şok teklif: Arda Turan'a dünya devinden geri dön çağrısı!

14:5731/10/2025, Cuma
G: 31/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Shakhtar Donetsk'in başında teknik direktörlük kariyerine yeni bir soluk getiren Arda Turan, Ukrayna'da henüz 4 ayını doldurmuşken dünya futbolunun dev kulüplerinden birinden beklemediği bir teklifle karşılaştı. Eski futbolculuk kariyerinde altın çağlarını yaşadığı Atletico Madrid, efsanesini yuvasına geri çağırdı.

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, takımıyla Konferans Ligi ve Ukrayna Ligi'nde mücadele veriyor. Özellikle Ukrayna Ligi'nde şampiyonluk hedefi olan Turan'a futbolculuk döneminde uzun yıllar formasını giydiği Atletico Madrid'den teklif geldiği iddia edildi.



Goal Gossip'in haberine göre, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, kulübe altın çağlarını yaşattığı dönemlerde en güvendiği futbolcularından biri olan Arda Turan'ı yeniden yanında görmek istiyor.


Arjantinli çalıştırıcının, Arda Turan'ın kulübün DNA'sını gelecek jenerasyona aktaracak isimlerden biri olduğunu düşündüğü, bu nedenle de teknik ekibe dahil etmek istediği iddia edildi.



Arda Turan'ın Simeone'nin bu teklifini büyük bir saygıyla karşıladığını ancak Shakhtar Donetsk'te yoluna devam edeceğini bildirdiği ifade edildi. Turan'ın Ukrayna ekibindeki projelere odaklandığı ve tüm ilgisinin Shakhtar Donetsk'te olduğu vurgulandı.



#Shakhtar Donetsk
#Arda Turan
#Atletico Madrid
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin sosyal konut taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?