Aylar sonra gelen şok teklif: Arda Turan'a dünya devinden geri dön çağrısı!

Shakhtar Donetsk'in başında teknik direktörlük kariyerine yeni bir soluk getiren Arda Turan, Ukrayna'da henüz 4 ayını doldurmuşken dünya futbolunun dev kulüplerinden birinden beklemediği bir teklifle karşılaştı. Eski futbolculuk kariyerinde altın çağlarını yaşadığı Atletico Madrid, efsanesini yuvasına geri çağırdı.
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, takımıyla Konferans Ligi ve Ukrayna Ligi'nde mücadele veriyor. Özellikle Ukrayna Ligi'nde şampiyonluk hedefi olan Turan'a futbolculuk döneminde uzun yıllar formasını giydiği Atletico Madrid'den teklif geldiği iddia edildi.
Goal Gossip'in haberine göre, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, kulübe altın çağlarını yaşattığı dönemlerde en güvendiği futbolcularından biri olan Arda Turan'ı yeniden yanında görmek istiyor.
Arjantinli çalıştırıcının, Arda Turan'ın kulübün DNA'sını gelecek jenerasyona aktaracak isimlerden biri olduğunu düşündüğü, bu nedenle de teknik ekibe dahil etmek istediği iddia edildi.
Arda Turan'ın Simeone'nin bu teklifini büyük bir saygıyla karşıladığını ancak Shakhtar Donetsk'te yoluna devam edeceğini bildirdiği ifade edildi. Turan'ın Ukrayna ekibindeki projelere odaklandığı ve tüm ilgisinin Shakhtar Donetsk'te olduğu vurgulandı.