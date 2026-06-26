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Aziz Yıldırım masadan kalktı: Transferde B planı devreye girdi! Hedef Premier Lig, bedel 30 milyon euro

Aziz Yıldırım masadan kalktı: Transferde B planı devreye girdi! Hedef Premier Lig, bedel 30 milyon euro

15:5526/06/2026, Cuma
G: 26/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'de transfer hareketliliği tüm hızıyla sürerken, forvet hattına yapılacak ikinci takviye konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Seçim sürecinde taraftara iki büyük golcü sözü veren Başkan Aziz Yıldırım, ilk hamlesini eski göz ağrısı Vedat Muriqi ile yapmıştı. İkinci santrfor için uzun süredir Borussia Dortmund’un yıldızı Serhou Guirassy için bastıran sarı-lacivertlilerde Alman ekibinin uzlaşmaz tavrı bardağı taşırdı. Teknik direktör İsmail Kartal’ın raporu doğrultusunda rota Premier Lig'e kırıldı.

Seçim sürecinde 2 santrfor transferi yapacağını belirten Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, ilk imzayı Vedat Muriqi'e attırmıştı. Forvete bir takviye daha planlayan sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı.


SABIRLAR TAŞTI

 

Başkan Aziz Yıldırım, Serhou Guirassy'nin transferi için Borussia Dortmund ile uzun süredir pazarlık halinde ancak Alman ekibinin süreçteki tavrı bardağı taşırmış durumda.


ROTA MATETA'YA KIRILDI

 

Borussia Dortmund'un 40 milyon euroda diretmesi Aziz Yıldırım'ın sabrını iyice taşırdı. Yaşananlar sonrası Sözcü'ye göre Fenerbahçe rotasını Jean-Philippe Mateta'ya kırdı.



İSMAİL KARTAL ONAYLADI

 

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın Mateta'ya olumlu rapor vermesiyle birlikte Fenerbahçe'de Fransız golcünün ön plana çıkmaya başladığı aktarıldı.



30 MİLYON EUROYA “TAMAM” DİYECEKLER

 

Crystal Palace'ın Mateta için 30 milyon euroya razı olmasının da transferi dikkat çekici hale getirdiği vurgulandı.



#Fenerbahçe
#Aziz Yıldırım
#Serhou Guirassy
#Jean-Philippe Mateta
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