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Aziz Yıldırım yıldız isimle yolları ayırma kararı aldı! Menajerine iletti

Aziz Yıldırım yıldız isimle yolları ayırma kararı aldı! Menajerine iletti

10:2127/06/2026, Cumartesi
G: 27/06/2026, Cumartesi
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Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım, maliyetini fazla bulduğu yıldız futbolcuyla yolları ayırma kararı alıp tecrübeli ismin menajeriyle iletişime geçti.

Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım, maliyetini fazla bulduğu yıldız futbolcuyla yolları ayırma kararı alıp tecrübeli ismin menajeriyle iletişime geçti.

Fenerbahçe, yüksek maliyetinden dolayı 35 yaşındaki Fransız futbolcusu N'Golo Kante'yle yollarını ayırma kararı aldı.

Fenerbahçe, yüksek maliyetinden dolayı 35 yaşındaki Fransız futbolcusu N'Golo Kante'yle yollarını ayırma kararı aldı.

Paris FC'nin takip ettiği Fransız orta saha ayrılmaya sıcak bakmazsa; maaşında indirip talep edilecek.

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