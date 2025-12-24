Aziz Yıldırım'dan Sadettin Saran açıklaması: İddialara yanıt verdi

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Aziz Yıldırım, kendisi ve Sadettin Saran ile ilgili ortaya atılan bir iddiaya yanıt verdi.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın saç örneğinde kokain testinin pozitif olduğu belirlendi. Kan, idrar ve tırnak testleri ise negatif çıktı.
Ayrıca Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın Sadettin Saran'ın başkanlıktan çekilmesi yönünde bir açıklama yaptığı iddia edilmişti.
Konuyla ilgili Yıldırım'dan yanıt geldi. Aziz Yıldırım şu ifadeleri kullandı:
"Odatv isimli internet sitesinde yer alan bir haberin içerisinde, “Aziz Yıldırım cephesi Saran’a çağrı yaptı: “Çekil yerine Şekip Mosturoğlu gelsin…” şeklinde yalan bir haber almaktadır. Ben bir çağrı yapacaksam bunu açık açık kamuoyuna yaparım."
"Ne benden ne de bana yakın olan insanlardan mevcut başkan ya da yönetime böyle bir çağrı yapılmamıştır. Tamamen hayal ürünü olan bu ve bu tip haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim."