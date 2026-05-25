Aziz Yıldırım'ın golcüsü belli oldu: Görüşmeyi yaptı, yıldız ismi ikna etti

Fenerbahçe’nin eski golcüsü Vedat Muriqi’nin yeniden sarı-lacivertli takıma dönebileceği öne sürüldü. Başkan adayı Aziz Yıldırım’ın Kosovalı yıldızla görüşme yaptığı ve tecrübeli futbolcudan olumlu yanıt aldığı iddia edildi.
Fenerbahçe’de transfer gündeminin en dikkat çeken isimlerinden biri eski golcü Vedat Muriqi oldu. Sarı-lacivertli formayla daha önce başarılı bir performans sergileyen deneyimli futbolcunun yeniden Kadıköy’e dönebileceği konuşuluyor.
Takvim’in haberine göre başkan adayı Aziz Yıldırım, Vedat Muriqi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Haberde, 32 yaşındaki golcünün yapılan görüşmede transfer fikrine olumlu yaklaştığı ve Yıldırım’a “Evet” dediği öne sürüldü.
İddiaya göre Aziz Yıldırım yönetimi, önümüzdeki günlerde Mallorca ile bonservis görüşmelerine başlamayı planlıyor. 2022 yılından bu yana İspanyol ekibinde forma giyen Vedat Muriqi’nin kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
Vedat Muriqi, geride kalan sezonda çıktığı 37 karşılaşmada 23 gol kaydederek kariyerinin en verimli dönemlerinden birini yaşadı.
Deneyimli santrforun adı son dönemde Galatasaray ile de anılıyor. İspanyol basınında çıkan haberlerde ayrıca Barcelona’nın da başarılı golcüyü transfer listesine aldığı iddia edildi.
Yoğun ilgiye rağmen Vedat Muriqi’nin gelecek sezon yeniden Fenerbahçe forması giymeye sıcak baktığı öne sürülüyor.