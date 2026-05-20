Aziz Yıldırım'ın hedefindeki golcü ortaya çıktı: Seçimden önce açıklayacak

Fenerbahçe’de başkanlık seçim süreci devam ederken Aziz Yıldırım’ın transfer planlamasına ilişkin dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Yıldırım'ın seçim öncesi üç transferi açıklayabileceği belirtilirken, golcü adayının da kim olduğu ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde transfer çalışmaları da hız kazandı. Başkan adayı Aziz Yıldırım’ın yeni sezon kadro planlamasıyla ilgili önemli hazırlıklar yaptığı öğrenildi.
NEO Spor YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan Serdar Ali Çelikler, Aziz Yıldırım’ın transfer listesinde yer alan golcü futbolcunun Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth olduğunu söyledi.
Çelikler, Aziz Yıldırım'ın seçimden önce üç futbolcunun transferini kamuoyuna duyurmayı planladığını ifade etti. Kadro yapılanmasında özellikle hücum hattı ve savunmaya takviye hedeflendiği belirtildi.
Çelikler, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Aziz Yıldırım’ın kafasındaki santraforun Sörloth olduğuna dair duyumlarım var. 'İki santrfor, bir stoper alacağız' demiş. Bu transferlerin seçimden önce açıklanacağını, hocanın Aykut Kocaman olduğu için seçimden sonra açıklanacağını düşünüyorum"
Transfer çalışmalarının yanı sıra teknik direktör konusu da Fenerbahçe gündemindeki yerini koruyor. Serdar Ali Çelikler’in açıklamasında geçen Aykut Kocaman detayı dikkat çekti.