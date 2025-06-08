Aziz Yıldırım'ın hoca adayı belli oldu: Başkan olursa takımın başına onu getirecek

Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertli kulüpte yönetim transfer çalışmaları yaparken, muhalif kesim ise olağanüstü kongre için imza toplamaya devam ediyor. Bu arada Aziz Yıldırım'ın yeniden aday olma ihtimali bulunurken, başkan seçilmesi halinde de takımın başına getirmek istediği teknik direktör belli oldu.

1 /11 Fenerbahçe'de yönetim transfer çalışmalarını sürdürüyor.

2 /11 Muhalif isimler ise yönetimin olağanüstü kongreye gitmesi için yeterli sayıda imza toplamaya çalışıyor.

3 /11 Başkan Ali Koç her ne kadar seçim için eylül ayını işaret etse de, camia içerisinde seçimin daha erken yapılması adına baskılar var.

4 /11 Kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'a yönelik de aday olması adına yoğun baskı yapıldığı öğrenildi.

5 /11 Yıldırım ise Ali Koç’un geçen yıl aldığı 16 bin 464 oydan 1 fazla imza toplanması halinde aday olacağını açıkladı.

6 /11 Sarı lacivertli camiada şu anda bu rakamın toplanması için yoğun çaba sarf ediliyor.

7 /11 Fenerbahçe yönetimi ise, yıldız oyuncuları transfer ederek, seçime eli güçlü bir şekilde girmenin planlarını yapıyor.

8 /11 Bu arada Aziz Yıldırım'ın yeniden aday olma ihtimali bulunurken, başkan seçilmesi halinde de takımın başına getirmek istediği teknik direktör belli oldu.

9 /11 Gazeteci Ahmet Konanç, Aziz Yıldırım'ın başkan olması halinde göreve getirmek istediği ismi açıkladı.

10 /11 Konanç'ın açıklamaları şu şekilde: