Bahisçi hakemle ilgili olay iddia: Kendi maçına oynayıp milyonlar kazanmış!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen üst klasman bir hakemin, kendi yönettiği maça bahis oynadığı aktarıldı. Söz konusu hakemin düdük çaldığı karşılaşmadan yaklaşık 5 milyon TL kazandığı belirtildi.
TFF Hukuk Müşavirliği, 7'si üst klasman hakem, 15'i üst klasman yardımcı hakem olmak üzere toplam 152 hakemi bahis oynadıkları gerekçesiyle disipline verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen üst klasman hakemleri arasında FIFA kokartlı Zorbay Küçük'ün yanı sıra Egemen Artun, Mehmet Ali Özer, Melih Kurt, Muhammed Selim Özbek, Seyfettin Alper Yılmaz ve Yunus Dursun yer aldı.
Bahis oynadığı belirtilen 7 üst klasman hakemden biriyle ilgili çarpıcı bir bilgi ortaya çıktı.
Gazeteci Ali Naci Küçük, bir hakemin kendi yönettiği maça bahis oynadığını açıkladı.
343 Digital YouTube kanalında bir teknik direktörden aldığı bilgiyi paylaşan Ali Naci Küçük, "Üst klasmandaki 7 hakemden biri, yöneteceği alt lig maçında 'kırmızı kart çıkar' diye bahis oynuyor. Yatırdığı paranın 10 katını kazanıyor. Yaklaşık 470-480 bin lira basıyor ve 5 milyon liraya yakın para alıyor' dedi.