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Bandırmaspor - Erzurumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bandırmaspor - Erzurumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

11:4815/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Trendyol 1. Lig’de play-off 1. turda Bandırmaspor bugün evinde Erzurumspor’u konuk edecek. Bandırma 17 Eylül stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Tek maç usulüne göre oynanacak maçın sonunda kazanan takım yarı finale yükselecek. Peki, Bandırma - Erzurum maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Bandırmaspor - Erzurumspor TRT Spor canlı izleme ekranı…

Trendyol 1. Lig play-off 1. turda Bandırmaspor ve Erzurumspor FK karşı karşıya geliyor.


Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.


Tek maç usulüne göre oynanacak maçın ardından kazanan taraf yarı finale yükselecek. 

Yarı finalde ise yükselen taraf İstanbulspor - Boluspor maçının galibi ile karşı karşıya gelecek.


Bandırmaspor - Erzurumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bandırmaspor - Erzurumspor maçı bugün saat 16.00’da başlayacak. Maç beIN SPORTS 2, tabii ve TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.


BANDIRMASPOR - ERZURUMSPOR CANLI İZLE

Bandırmaspor - Erzurumspor maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.


#Bandırmaspor
#Erzurumspor
#Trendyol 1. Lig
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