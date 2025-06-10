Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Barcelona’dan izin çıktı: Sürpriz ayrılık!

Barcelona’dan izin çıktı: Sürpriz ayrılık!

15:2810/06/2025, Salı
G: 10/06/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

İspanya La Liga devi Barcelona, kaleci rotasyonunda önemli bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

Barcelona, kalecisi Inaki Pena'ya veda etmeye hazırlanıyor.


Sport'ta yer alan habere göre, Pena'nın bu yaz kesin olarak takımdan ayrılması bekleniyor.


Barcelona, kaleye Joan Garcia'yı transfer etmeye hazırlanıyor. Katalan ekibi ayrıca Wojciech Szczesny ile yeni sözleşme imzalamayı planlıyor. Barcelona'da Alman file bekçisi Marc-Andre ter Stegen'in de sözleşmesi devam ediyor. 

Barcelona'da bu gelişmelerin ardından Pena'nın dördüncü kaleciye konumuna düşmesi ve yaz transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.

G.SARAY ANLAŞTI İDDİASI!


26 yaşındaki Pena ile daha önce Celta Vigo ve Galatasaray'ın ilgilendiği hatırlatıldı. Ancak bu takımlardan Celta Vigo'nun, Venezia'nın kalecisi Ionut Radu'ya yöneldiği kaydedildi. Galatasaray'ın ise PAOK'tan Dominik Kotarski ile anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü.


VALENCİA SEÇENEĞİ


Pena'ya daha önce ilgi gösteren Sevilla ve Real Betis'in de şu anda 26 yaşındaki kaleci için devrede olmadığı kaydedildi.


Valencia'da kaleciler Jaume Domenech ve Giorgi Mamardashvili, takımdan ayrılacak. Pena'nın iki kalecisini birden kaybedecek Valencia için bir seçenek olabileceği ifade edildi.


#Barcelona
#Inaki Pena
#La Liga
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖGG SINAV TARİHİ 2025: ÖGG sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihte yapılacak?