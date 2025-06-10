Barcelona’dan izin çıktı: Sürpriz ayrılık!

G.SARAY ANLAŞTI İDDİASI!





26 yaşındaki Pena ile daha önce Celta Vigo ve Galatasaray'ın ilgilendiği hatırlatıldı. Ancak bu takımlardan Celta Vigo'nun, Venezia'nın kalecisi Ionut Radu'ya yöneldiği kaydedildi. Galatasaray'ın ise PAOK'tan Dominik Kotarski ile anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü.



