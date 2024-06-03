Barış Alper Yılmaz zirvede: Piyasa değeri tavan yaptı

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray formasıyla şampiyonluk yaşayan Barış Alper Yılmaz, zirveye çıktı. Milli futbolcu, takımın piyasa değeri en yüksek isimleri arasında. İşte detaylar...
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un 'joker' oyuncusu olarak hemen her mevkide forma giyen Barış Alper Yılmaz'ın piyasa değeri de uçuşa geçti.
Transfermarkt verilerine göre, 24 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 17 milyon Euro'ya yükseldi.
Barış Alper; Icardi, Nelsson ve Sanchez'le birlikte takımının en yüksek piyasa değerine sahip oyuncusu oldu.
TÜM SEZON OYNADI
Barış Alper, şampiyonluğun geldiği geride kalan sezonda Galatasaray'ın en istikrarlı oyuncularından biri oldu.
Hiçbir sakatlık geçirmeyen genç oyuncu, sarı-kırmızılı takımın çıktığı 56 maçın 55'inde forma giymeyi başardı.
Barış Alper, tüm sezon içinde sadece sarı kart cezası nedeniyle bir maç kaçırdı.
24 yaşındaki oyuncu 7 gol atarken, 10 da asistle takımının hücum gücüne katkı sağladı.
TAKIMIN JOKERİ
Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Barış Alper, teknik direktör Okan Buruk'un farklı bölgelerde yaşadığı eksikliği de kapatan isim oldu.
Milli futbolcu, sağ kanat meşeili olmasına rağmen 5 farklı bölgede forma giydi.
Sağ kanatta 27 maça çıkan Barış Alper, sol kanatta 12, sol bekte 7, sağ bekte 6 ve santrforda 3 kez forma giyerken kale hariç her bölgede kendisinden bekleneni yaptı.