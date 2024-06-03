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Spor

Barış Alper Yılmaz zirvede: Piyasa değeri tavan yaptı

Umut Yılmaz
09:36 - 3/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:48 - 3/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray formasıyla şampiyonluk yaşayan Barış Alper Yılmaz, zirveye çıktı. Milli futbolcu, takımın piyasa değeri en yüksek isimleri arasında. İşte detaylar...

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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un 'joker' oyuncusu olarak hemen her mevkide forma giyen Barış Alper Yılmaz'ın piyasa değeri de uçuşa geçti.

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Transfermarkt verilerine göre, 24 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 17 milyon Euro'ya yükseldi.

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Barış Alper; Icardi, Nelsson ve Sanchez'le birlikte takımının en yüksek piyasa değerine sahip oyuncusu oldu.

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TÜM SEZON OYNADI


Barış Alper, şampiyonluğun geldiği geride kalan sezonda Galatasaray'ın en istikrarlı oyuncularından biri oldu.

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Hiçbir sakatlık geçirmeyen genç oyuncu, sarı-kırmızılı takımın çıktığı 56 maçın 55'inde forma giymeyi başardı.


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Barış Alper, tüm sezon içinde sadece sarı kart cezası nedeniyle bir maç kaçırdı.

24 yaşındaki oyuncu 7 gol atarken, 10 da asistle takımının hücum gücüne katkı sağladı.

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TAKIMIN JOKERİ


Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Barış Alper, teknik direktör Okan Buruk'un farklı bölgelerde yaşadığı eksikliği de kapatan isim oldu.

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Milli futbolcu, sağ kanat meşeili olmasına rağmen 5 farklı bölgede forma giydi.

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Sağ kanatta 27 maça çıkan Barış Alper, sol kanatta 12, sol bekte 7, sağ bekte 6 ve santrforda 3 kez forma giyerken kale hariç her bölgede kendisinden bekleneni yaptı.

#Barış Alper Yılmaz
#Galatasaray
#Süper Lig
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