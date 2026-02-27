Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesindeki özel madde devreye girdi

İstanbul'daki tarihi 5-2'lik zaferde pay sahibi olan, rövanşta ise 1 gol ve 1 asistle oynayan Barış Alper'i sezon başında Suudi Arabistan'ın Neom takımı istemiş ve yıldız futbolcu için 35 milyon euroyu gözden çıkarmıştı.