Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Başakşehir FK - Alanyaspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Başakşehir FK - Alanyaspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

13:2821/09/2025, Pazar
G: 21/09/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Trendyol Süper Lig 6. haftasında Rams Başakşehir evinde Alanyaspor’u konuk edecek. Bugün saat 17.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde ikinci maçına çıkacak RAMS Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Leo Duarte ve Davie Selke'nin müsabakada forma giymesi beklenmiyor. Peki, Başakşehir FK - Alanyaspor maçı ilk 11’leri belli oldu mu? İşte Başakşehir - Alanyaspor maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

Rams Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.


Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maç beIN SPORTS 1'de yayınlanacak ve mücadelede hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak.


Ligde bir maçı eksik turuncu-lacivertliler, birer galibiyet ve mağlubiyet ile 2 beraberlik sonucunda 5 puan topladı.


Geride kalan bölümde ikişer galibiyet ve beraberlik ile bir mağlubiyet yaşayan Corendon Alanyaspor'un ise 8 puanı bulunuyor.


Teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde ikinci maçına çıkacak RAMS Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Leo Duarte ve Davie Selke'nin müsabakada forma giymesi beklenmiyor.


RAMS BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

BAŞAKŞEHİR

16 Muhammed Şengezer

3 Jerome Opoku

15 Hamza Güreler

21 Christopher Operi

36 Festy Ebosele

2 Berat Özdemir

7 Yusuf Sarı

8 Olivier Kemen

13 Miguel Crespo

23 Deniz Türüç

14 Eldor Shomurodov


ALANYASPOR


1 Ertuğrul Taşkıran

3 Nuno Lima

5 Fidan Aliti

50 Ümit Akdağ

8 Enes Keskin

27 İbrahim Kaya

42 Gaius Makouta

58 Maestro

88 Yusuf Özdemir Gol

16 Ui-jo Hwang

22 Uchenna Ogundu


#Başakşehir FK
#Alanyaspor
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Filistin'i tanıyan ülke sayısı: Hangi ülkeler Filistin Devleti’ni tanıyacak?