Başakşehir FK - Alanyaspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig 6. haftasında Rams Başakşehir evinde Alanyaspor’u konuk edecek. Bugün saat 17.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde ikinci maçına çıkacak RAMS Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Leo Duarte ve Davie Selke'nin müsabakada forma giymesi beklenmiyor. Peki, Başakşehir FK - Alanyaspor maçı ilk 11’leri belli oldu mu? İşte Başakşehir - Alanyaspor maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

1 /6 Rams Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.



2 /6 Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maç beIN SPORTS 1'de yayınlanacak ve mücadelede hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak.



3 /6 Ligde bir maçı eksik turuncu-lacivertliler, birer galibiyet ve mağlubiyet ile 2 beraberlik sonucunda 5 puan topladı.



4 /6 Geride kalan bölümde ikişer galibiyet ve beraberlik ile bir mağlubiyet yaşayan Corendon Alanyaspor'un ise 8 puanı bulunuyor.



5 /6 Teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde ikinci maçına çıkacak RAMS Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Leo Duarte ve Davie Selke'nin müsabakada forma giymesi beklenmiyor.

