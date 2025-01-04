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Başakşehir'de yıldız futbolcular cezalı duruma düştü! Galatasaray maçında yoklar

Başakşehir'de yıldız futbolcular cezalı duruma düştü! Galatasaray maçında yoklar

14:544/01/2025, Cumartesi
G: 4/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Başakşehir, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu maçta sarı kart gören Başakşehir'in yıldız isimleri, Galatasaray'la oynanacak maç öncesi cezalı duruma düştü.

Başakşehir FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor'a konuk oldu.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçın 19. dakikasında sarı kart gören misafir takımın orta saha oyuncusu Miguel Crespo cezalı duruma düştü.

Bu sezon 4. kez sarı kart gören Crespo, Başakşehir'in gelecek hafta Galatasaray'ı ağırlayacağı müsabakada forma giyemeyecek.

Miguel Crespo, kariyerine daha önce Fenerbahçe'de de forma giymişti.

Bir cezalı daha


Maçın ilerleyen dakikalarında sarı kart gören Berat Özdemir de Galatasaray maçı öncesi cezalı duruma düştü.

#Başakşehir
#Galatasaray
#Adana Demirspor

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