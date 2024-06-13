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Spor

Batshuayi'nin Galatasaray'dan istediği rakam belli oldu: Pazarlık bile yapılmadı

09:40 - 13/06/2024 Perşembe
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Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de forma giyen Michy Batshuayi ile görüştüğü ve Belçikalı golcünün sarı-kırmızılılardan istediği rakam ortaya çıktı.

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Galatasaray'da geride kalan sezonda Mauro Icardi'yi sırasıyla 3 isim; Cedric Bakambu, Halil Dervişoğlu ve Carlos Vinicius yedekledi.

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Kulübedeki golcülerden Bakambu'dan 2, Halil'den 4, Vinicius'tan 2 gol katkısı geldi.

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Fenerbahçe'nin yedek forveti Michy Batshuayi ise tek başına 24 gol-3 asistlik performans sergiledi.

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Icardi'ye alternatif arayan Galatasaray'ın gündemine sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu statüsüne geçen Batshuayi girdi.

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Sabah'ta yer alan habere göre 30 yaşındaki Belçikalının, sarı-kırmızılı kulüpten istediği rakam ise ortaya çıktı.

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Mauro Icardi'nin 10 milyon Euro kazandığını dikkate alan Batshuayi'nin temsilcileri, Galatasaray'dan 5 milyon Euro garanti ücret talep etti ve ayrıca bonservis ödenmeyeceği için imza parası istedi.

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Bu rakamı duyan sarı-kırmızılılar, pazarlığa bile oturmadı.

#Galatasaray
#Michy Batshuayi
#Fenerbahçe
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