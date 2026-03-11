Bayer Leverkusen

Avrupa kupalarının eleme aşamalarında Alman takımlarına rakip olduğu beş eşleşmeyi de Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynayan Arsenal, bu beş sezonda da rakibini eleyemedi (2004/05, 2012/13, 2013/14, 2016/17 & 2023/24).



