UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayer Leverkusen evinde Arsenal’i konuk ediyor. Bu akşam saat 20.45’te başlayacak karşılaşma tabii spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Türk hakem Halil Umut Meler yönetecek. Bayer Leverkusen - Arsenal canlı izleme linki ve tabii spor canlı yayın ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.
BAYER LEVERKUSEN - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayer Leverkusen ve Arsenal bu akşam saat 20.45’te kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı Türk hakem Halil Umut Meler yönetecek.
İngiliz takımlarına Avrupa kupalarının eleme aşamalarında rakip olduğu beş eşleşmenin dördünde tur atlayan Bayer Leverkusen, sadece Şampiyonlar Ligi'nin 2004/05 sezonunda Liverpool'a elendi.
Bayer Leverkusen ile Avrupa kupalarında sadece 2001/02 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nin ikinci grup aşamasında karşılaşan Arsenal, deplasmandaki 1-1'lik beraberliğin ardından iç sahada 4-1 kazandı.
Avrupa kupalarının eleme aşamalarında Alman takımlarına rakip olduğu beş eşleşmeyi de Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynayan Arsenal, bu beş sezonda da rakibini eleyemedi (2004/05, 2012/13, 2013/14, 2016/17 & 2023/24).
Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son üç maçta gol yemeyen Bayer Leverkusen (2G 1B), turnuvada üst üste dört karşılaşmada kalesini gole kapatamadı.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde skor dezavantajı yaşamayan tek takım olan Arsenal, skorda beraberlik varken ürettiği beklenen gol değeriyle (xG) kalesine gelen beklenen gol değeri (xGA) arasında pozitif anlamda en fazla fark olan ekip konumunda (+8; 9.4 xG-1.4 xGA).
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri önde kazandığı toplarla en fazla şut çeken takım olan Bayer Leverkusen (26), Karabağ'ın (118) ardından bu bölgede en fazla top kaybı yapan ekip konumunda (109).
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oyuncularının verdiği şut paslarının en büyük kısmı sol kanattan gelen takım Bayer Leverkusen (%43). Alejandro Grimaldo ise Alman temsilcisi adına en fazla şut pası veren isim konumunda (23).
Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 14 maçta 10 gol atan Arsenal santrforu Viktor Gyökeres, bu gollerin dördünü top taşıma sonrasında kaydetti. Geçen sezondan bu yana bu şekilde Gyökeres'ten daha fazla ağları havalandıran sadece üç isim bulunuyor: Vinicius Junior (6), Raphinha (5) & Lamine Yamal (5).
Geçen sezondan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde en az 50 top kapma girişiminde bulunan oyuncular arasında en düşük çalım yeme yüzdesine sahip isim Arsenal forması giyen Jurrien Timber (yüzde 7; 4/54).
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 300+ dakika süre alan orta sahalar arasında maç başına en fazla hat kıran pas veren oyuncu, Bayer Leverkusen forması giyen Aleix Garcia (16.6).
BAYER LEVERKUSEN - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
Bayer Leverkusen - Arsenal maçı tabii spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
BAYER LEVERKUSEN - ARSENAL CANLI İZLE
Bayer Leverkusen - Arsenal maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.
TABİİ SPOR CANLI YAYIN
Tabii spor canlı yayın ekranı için TIKLAYIN.