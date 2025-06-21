FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu 2. maçında Bayern Münih ve Boca Juniors karşı karşıya geldi. Harry Kane’nin yıldızlaştığı karşılaşmadan Bayern Münih 2-1’lik skorla galip ayrıldı. Bayern Münih - Boca Juniors maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Kulüpler Dünya Kupası C Grubu 2. haftasında Bayern Münih ve Boca Juniors karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı Bayern Münih 2-1 kazanarak grupta 6 puanla namağlup liderliğini korudu.
Goller dakika 18’ Harry Kane, 66’ Miguel Merentiel ve 84’ Michael Olise’den geldi.
Harry Kane maçta 1 gol 1 asist kaydederek galibiyetin mimarı oldu.
Bayern Münih son maçında Benfica ile karşılaşacak.
Nefes kesecek karşılaşma 24 Haziran Salı günü saat 22.00’de başlayacak.
BAYERN MÜNİH - BOCA JUNİORS
Bayern Münih - Boca Juniors maç özetini izlemek için TIKLAYIN.