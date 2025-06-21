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Harry Kane yine sahnede! Bayern Münih Boca Juniors’u 2 golle devirdi | ÖZET

Harry Kane yine sahnede! Bayern Münih Boca Juniors’u 2 golle devirdi | ÖZET

07:2721/06/2025, Cumartesi
G: 21/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu 2. maçında Bayern Münih ve Boca Juniors karşı karşıya geldi. Harry Kane’nin yıldızlaştığı karşılaşmadan Bayern Münih 2-1’lik skorla galip ayrıldı. Bayern Münih - Boca Juniors maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Kulüpler Dünya Kupası C Grubu 2. haftasında Bayern Münih ve Boca Juniors karşı karşıya geldi.


Karşılaşmayı Bayern Münih 2-1 kazanarak grupta 6 puanla namağlup liderliğini korudu.


Goller dakika 18’ Harry Kane, 66’ Miguel Merentiel ve 84’ Michael Olise’den geldi.


Harry Kane maçta 1 gol 1 asist kaydederek galibiyetin mimarı oldu.


Bayern Münih son maçında Benfica ile karşılaşacak.


Nefes kesecek karşılaşma 24 Haziran Salı günü saat 22.00’de başlayacak. 

BAYERN MÜNİH - BOCA JUNİORS

Bayern Münih - Boca Juniors maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


#Bayern Münih
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