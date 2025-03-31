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Bayern Münih’te sürpriz veda: Kulüp efsanesi sezon sonu ayrılıyor!

Bayern Münih’te sürpriz veda: Kulüp efsanesi sezon sonu ayrılıyor!

16:5231/03/2025, Pazartesi
G: 31/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Alman devi Bayern Münih, efsane oyuncusu Thomas Müller ile yollarını ayırma kararı aldı. 35 yaşındaki yıldızın sezon sonunda bitecek sözleşmesi yenilenmeyecek. Detaylar haberimizde.

Alman devi Bayern Münih'in efsane ismi Thomas Müller'in (35) sözleşmesi yenilenmeyecek. Alman basınına göre kulüp, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan deneyimli oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldı.


Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, konuyla ilgili olarak, "Thomas Müller ve diğer oyuncularla görüşmelerimiz devam ediyor. Açıklanacak bir şey olduğunda paylaşacağız" dedi.


BILD'in haberine göre, milli maç arasındaki gizli görüşmelerde, Bayern yönetiminin Müller'e yeni bir kontrat önermeyeceği kararı netleşti.

 Ancak kulüp, Müller'i futbolculuk sonrası dönemde bünyesinde tutmak istiyor ve ona ilerleyen yıllarda yönetim kadrosunda yer alma fırsatı sunabilir.



2000 yılında Bayern altyapısına katılan ve kulüpte efsane haline gelen Müller 13. Bundesliga şampiyonluğunu ve üçüncü kez Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırarak kulübe veda edebilir.


Bayern, Müller'e futbolu bıraktığında veda maçı düzenleme sözü vermişti. Ancak Müller'in futbol kariyerine başka bir kulüpte devam edip etmeyeceği henüz belirsiz.


#Bayern Münih
#Thomas Müller
#Bundesliga

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