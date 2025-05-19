Beklenen açıklama geldi: Şampiyonluk gidince yollar ayrıldı

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ajax, Francesco Farioli'nin kulüpten ayrıldığını açıkladı.
Hollanda Eredivisie’de sezonun son bölümüne farklı şekilde önde giren Ajax, 4 maçta 10 puan kaybetti.
Aynı dönemde hata yapmayan PSV Eindhoven 4 maçtan 12 puan çıkartarak, son haftaya Ajax’ın 1 puan önünde girdi.
Deplasmanda Sparta Rotterdam’ı 3-1 mağlup eden PSV Eindhoven, 79 puanla en rakibi Ajax’ın 1 puan önünde şampiyon oldu.
Bu karşılaşmalar sonrasında Ajax, Francesco Farioli'nin kulüpten ayrıldığını açıkladı.