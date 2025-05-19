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Beklenen açıklama geldi: Şampiyonluk gidince yollar ayrıldı

Beklenen açıklama geldi: Şampiyonluk gidince yollar ayrıldı

Haber Merkezi
12:1919/05/2025, Pazartesi
G: 19/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ajax, Francesco Farioli'nin kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Hollanda Eredivisie’de sezonun son bölümüne farklı şekilde önde giren Ajax, 4 maçta 10 puan kaybetti.

Aynı dönemde hata yapmayan PSV Eindhoven 4 maçtan 12 puan çıkartarak, son haftaya Ajax’ın 1 puan önünde girdi. 

Deplasmanda Sparta Rotterdam’ı 3-1 mağlup eden PSV Eindhoven, 79 puanla en rakibi Ajax’ın 1 puan önünde şampiyon oldu.

Bu karşılaşmalar sonrasında Ajax, Francesco Farioli'nin kulüpten ayrıldığını açıkladı.

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