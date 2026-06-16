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Mısır öne geçti, Belçika geri döndü: Seattle'da kazanan çıkmadı! 1-1 (ÖZET)

Mısır öne geçti, Belçika geri döndü: Seattle'da kazanan çıkmadı! 1-1 (ÖZET)

00:2116/06/2026, Salı
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Belçika Mısır maç özeti ve golleri, 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu’nda oynanan karşılaşmanın ardından futbolseverlerin gündemine yerleşti. Mısır’ın Ashour ile öne geçtiği, Belçika’nın ise Hany’nin kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladığı mücadele 1-1 sona ererken maçın golleri, önemli pozisyonları ve karşılaşmanın tüm detayları haberimizde.

Belçika Mısır maç özeti ve golleri, 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda oynanan karşılaşmanın ardından araştırılıyor. Mısır'ın öne geçtiği mücadelede Belçika, rakibinin kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Belçika ile Mısır 1-1 berabere kaldı


2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda Belçika ile Mısır, ABD'nin Seattle kentindeki Lumen Field Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mısır'ın 19. dakikada öne geçtiği mücadelede Belçika, 66. dakikada gelen kendi kalesine golle eşitliği sağladı.


Karşılaşmanın ilk bölümünde Mısır kanatlardan, Belçika ise merkezden geliştirdiği ataklarla gol aradı. Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmayınca iki takım sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Ashour Mısır'ı öne geçirdi


Mısır, karşılaşmanın 19. dakikasında öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Mohamed Salah, ceza yayına doğru hareketlenen Ashour'a yerden pasını gönderdi.


Topu kontrol eden Ashour'un sert vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu ve skor 1-0 oldu.


Golün ardından ataklarını sıklaştıran Mısır, 33. dakikada bir kez daha gole yaklaştı. Zico'nun sert şutunda Belçika kalecisi Thibaut Courtois son anda gole engel oldu.


Belçika ise ilk yarının uzatma bölümünde beraberlik fırsatı yakaladı. Charles De Ketelaere'nin penaltı noktası çevresine gönderdiği topa hareketlenen Jeremy Doku'nun sert şutu az farkla üstten auta çıktı.


İlk yarı Mısır'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

De Bruyne direğe takıldı


İkinci yarıya etkili başlayan taraf Belçika oldu. Jeremy Doku'nun 54. dakikada düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına Kevin De Bruyne geçti.


De Bruyne'nin doğrudan kaleye gönderdiği şut direğe çarparak oyun alanının dışına çıktı.

Hany'nin kendi kalesine golü skoru eşitledi


Belçika, 66. dakikada eşitliği sağladı. Sağ kanattan gelişen atakta Thomas Meunier, ceza sahasındaki Romelu Lukaku'ya pasını aktardı.


Lukaku'nun vuruşunda topa son müdahaleyi yapan Mohamed Hany, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. Bu golle skor 1-1'e geldi.


Karşılaşmanın öne çıkan anları şöyle:


19. dakika: Ashour, Mısır'ı 1-0 öne geçirdi.

33. dakika: Courtois, Zico'nun şutunda gole izin vermedi.

54. dakika: De Bruyne'nin serbest vuruşu direkten döndü.

66. dakika: Hany'nin kendi kalesine attığı golle skor 1-1 oldu.


Mücadelenin son bölümünde Belçika galibiyet golü için baskısını artırdı. Mısır savunması rakibine gol izni vermedi ve karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

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