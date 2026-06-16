Ashour Mısır'ı öne geçirdi





Mısır, karşılaşmanın 19. dakikasında öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Mohamed Salah, ceza yayına doğru hareketlenen Ashour'a yerden pasını gönderdi.





Topu kontrol eden Ashour'un sert vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu ve skor 1-0 oldu.





Golün ardından ataklarını sıklaştıran Mısır, 33. dakikada bir kez daha gole yaklaştı. Zico'nun sert şutunda Belçika kalecisi Thibaut Courtois son anda gole engel oldu.





Belçika ise ilk yarının uzatma bölümünde beraberlik fırsatı yakaladı. Charles De Ketelaere'nin penaltı noktası çevresine gönderdiği topa hareketlenen Jeremy Doku'nun sert şutu az farkla üstten auta çıktı.





İlk yarı Mısır'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.