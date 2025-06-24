Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'dan Orkun Kökçü açıklaması

"En önemlisi de göz göze, yüz yüze konuştuk ve her zaman çok iyi anlaşan iki insanın nasıl böyle bir an yaşayabildiğini anlamaya çalıştık. Onun iyi bir insan olduğunun farkındayım, tıpkı ne kadar iyi bir oyuncu olduğunun ve benim için şimdi ve gelecekte ne kadar önemli olduğunun farkında olduğum gibi. Benfica'da çok önemli olabileceğini düşünüyorum. En önemli şey de bu. "