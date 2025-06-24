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Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'dan Orkun Kökçü açıklaması

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'dan Orkun Kökçü açıklaması

Tuğçe Erginkoç
17:2224/06/2025, Salı
G: 24/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen Orkun Kökçü, Auckland City maçında oyundan alındığı esnada hocası Bruno Lage ile kameralar önünde sert bir tartışma yaşamıştı. Tecrübeli teknik adam, milli futbolcunun bir sonraki maç ilk 11'de oynayıp oynamayacağı sorusu üzerine açıklama yaptı.

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynadıkları Auckland City maçında tartışma yaşadığı milli futbolcu Orkun Kökçü ile ilgili konuştu.


Lage, "Orkun Kökçü ilk 11'de yer alacak mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"En önemli şey, hem benim hem de oyuncunun bunun iyi bir an olmadığının farkında olduğumuzdur. Bir lider olarak bunu kabul eden ilk kişi ben olmalıyım. Onda Türk kanı var ama bende de bazen belli etmesem de çok çabuk kaynayan Sadino kanı var."


"En önemlisi de göz göze, yüz yüze konuştuk ve her zaman çok iyi anlaşan iki insanın nasıl böyle bir an yaşayabildiğini anlamaya çalıştık. Onun iyi bir insan olduğunun farkındayım, tıpkı ne kadar iyi bir oyuncu olduğunun ve benim için şimdi ve gelecekte ne kadar önemli olduğunun farkında olduğum gibi. Benfica'da çok önemli olabileceğini düşünüyorum. En önemli şey de bu. "

"Bildiğiniz gibi aile olarak konuştuk. Mesele bir aile olarak çözüldü ve benim hissettiğim ve umduğum şey, hepimizin yeterince zeki olduğumuz ve bir kez daha işimizi yapmak için daha uyumlu ve birlik içinde çıkabileceğimiz. Burada aynı fikirdeyiz."

#Benfica
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