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Berke Özer'in bonservis bedeli belli oldu: Başkan rakamı açıkladı

Berke Özer'in bonservis bedeli belli oldu: Başkan rakamı açıkladı

Haber Merkezi
16:063/02/2025, Pazartesi
G: 3/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Berke Özer'in bonservis ücreti belli oldu. Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Berke Özer'in bonservis bedelini açıkladı.

Transfer döneminde en çok konuşulan isimlerden birisi Berke Özer.

Gösterdiği başarılı performansla adından sıkça söz ettiren 24 yaşındaki oyuncu, devlerin de radarında yer alıyor.

Berke Özer'in adı hem Fenerbahçe ile hem de Galatasaray ile anılıyor.

Fakat bu transferde Fenerbahçe'nin önceliği bulunuyor.

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Berke Özer'in bonservis bedelini açıkladı.

Tivibuspor'a konuşan Kulaksız, şu ifadeleri kullandı:

"Berke profesyonel futbolcu her takımın formasını giyebilir."

"Berke için 10 Milyon Euro bonservis belirledik."

"Galatasaray'dan bize ulaşan resmi bir teklif gelmedi. Fenerbahçe'den de teklif yok."

#Berke Özer
#Eyüpspor
#Süper Lig

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