Berke Özer'in sakatlık durumu hakkında resmi açıklama geldi: 'İyi gözükmüyor'

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından ardından maçta sakatlanan kaleci Berke Özer’in durumu hakkında açıklama yaptı.
Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Eyüpspor, konuk olduğu Kasımpaşa’ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, maçta sakatlanan Berke Özer hakkında konuştu.
Maçta sakatlanarak oyundan çıkan Berke Özer ve maç sonu ambulansla stattan ayrılan Melih Kabasakal’ın durumlarıyla ilgili bilgi veren Yavaş şu ifadeleri kullandı:
“Berke ilk yarı bitmeden oyuna çıktı. İlk müdahalesi içeride yapılabildi. Doktorumuzla konuştuğumuzda yırtık şüphesi gözüküyor."
"Büyük ihtimal hamstring kasında yaralanma yaşadı. Tabii ki MR sonucunu bekleyeceğiz. İyi gözükmüyor açıkçası. Umarım beklediğimiz kadar kötü değildir."
"Melih Kabasakal da maç içerisinde kafasına bir darbe aldı. Ufak bir tedaviden sonra oyuna devam edebildi. Ayağa kalktığı zaman baş dönmesi yaşadı."
"Çok önemli bir şey gözükmüyor ama tedbir amaçlı şu an hastanede tetkikleri yapılıyor."